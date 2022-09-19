周樂樂：市場短期走勢趨弱　留意增長股調整機會

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，創業板指跌幅最大超過6%。申万一級行業中，3個行業上漲、28個行業下跌，板塊方面，美容護理、銀行以及食品飲料漲幅居前，汽車、基礎化工、環保、公用事業及電力設備等領域跌幅靠前。數據上看，市場交易情緒較弱，僅小部分行業出現上漲，地產、銀行、食品飲料等穩增長板塊表現相對較強，而以新能源、半導體、汽車以及電子元件等為代表的高景氣賽道股顯著回落。

內地方面，中國當前經濟形勢仍較為嚴峻，內地疫情局部多點散發、多地頻發，加上當前國際環境更趨複雜嚴峻，全球經濟復甦放緩以及通脹壓力居高難下，使得國內保持經濟平穩運行難度逐漸加大，國內企業投資信心與居民消費信心仍較為低迷。在當前經濟下行壓力較大情況下，各地政府刺激經濟措施的力度再度加碼。近期國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，加力助企紓困，9月起再延遲4個月補繳，涉及緩稅4,400億元人民幣。

在樓市方面，各地樓市政策出現鬆動，目前已有超65個城市出台樓市鬆綁政策，內容主要涉及放鬆限購、降首付比例、降房貸利率、購房補貼等，各地樓市新政的發布有利於平穩市場預期，對市場企穩復甦有積極作用。若國內後續穩經濟壓力進一步加大，不排除繼續出台更多增量政策。

現階段國內憂慮主要在於疫情防控憂慮，目前國內疫情防控力度方面還未看到明顯放鬆拐點，近期國務院聯防聯控機制在發布會上倡導廣大群眾國慶假期在本地過節，明確近兩個月將在全國推廣核酸「落地檢」，因此短期內毋須期待疫情防控的放鬆。還有美國為牽制中國推出的《台灣政策方案》，加劇台海局勢緊張，加劇市場擔心中美關係趨於惡化，亦成為國際資本拋售中國企業的很重要原因。

國際市場方面，近期美國公布8月份CPI數據8.3%，超過預期8.1%，仍處於40年來的高位，增加市場對美聯儲過激加息的憂慮。市場開始預測美聯儲9月份加息可能不是75個基點，而是100個基點，並且預期9月加息100個基點的概率為20%。

PPI方面，美國公布的8月PPI數據同比有所回落，但是並沒能讓市場憂慮的減弱，筆者認為主要是目前美國CPI仍處於高位，加上國際局勢持續緊張，國際供應鏈極不順暢，疊加極端天氣影響，尤其是因歐美針對中國與俄羅斯的政策，俄羅斯不再給歐洲提供廉價的能源產品與中國不再給歐美提供廉價的產品，導致通脹見頂難料，這將會倒逼美聯儲堅定加息控通脹。目前看美聯儲在9月中加息75個基點概率仍然較大，美股走勢判斷需要等到9月加息落地後，美股才可能出現修復反彈。

展望後市，因經濟形勢嚴峻、國際關係緊張、通脹高企、歐美加息等，外圍市場仍大幅波動，疊加疫情防控，國內市場信心仍低迷，拖累市場短期表現。而國內處於降息週期，政策面友好，中線看港股與A股有支撐，下跌空間有限。策略上，中長期仍是關注受益於國家扶持的行業結構性行情將持續，可趁熱門新能源汽車產業鏈、新能源產業鏈、半導體等高景氣度行業調整後做中長線部署，受益於穩增長，低迷的消費、金融等有望估值修復；海外消費恢復明顯，可以關注港股上市的國際品牌消費企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂