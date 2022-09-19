港股黑期低水60點　比特幣跌逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.59；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.9959；美元兌日圓處142.76；歐元報1.002，英鎊報1.1432。金價處1,678.4美元。布油報91.96美元，紐油報85.25美元。比特幣跌3.4%，至1.94萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指上周五(16日)收報30,822點，跌139點或0.45%；標指收報3,873點，跌28點或0.72%；納指收報11,448點，跌103點或0.9%。全星期計，道指累跌4.13%，納指和標普500指數分別跌5.48%和4.77%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，上周五收報18,664點，跌97點或0.52%。

●即月恒生指數夜期上周五收報18,676點，跌38點，低水86點，成交16,776張。

●紐約期油上周五升0.01美元，收報每桶85.11美元；布蘭特期油升0.51美元或近0.6%，收報每桶91.35美元。全星期計，紐油和布油分別累跌1.93%和1.6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,683.5美元，升6.2美元或0.4%。全周計，則累計下跌2.6%。

●英國富時100指數上周五收報7,236點，跌45點或0.62%；德國DAX指數收報12,741點，跌215點或1.66%；法國CAC指數收報6,077點，跌80點或1.31%。

●萬科企業分拆的物業管理服務分部萬物雲周一(19日)起公開招股，入場費5,323.11港元，預計9月29日掛牌。

●本周財金焦點：三央行今周議息，聯儲或大手加息。

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●東方日報B1：二手價賤，3球成交及放盤湧現。