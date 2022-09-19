港股續尋底　ATMXJ跌1至2%　藥股沽壓重

港股繼續尋底，恒生指數曾挫233點，至18,528點的逾半年新低，暫維持過百點跌幅。國企指數跌50點；科技指數跌70點，主板成交250億港元。

大型科網股拖低大市，網易及阿里巴巴齊跌2.3%；京東集團跌1.8%；美團跌1%；騰訊及小米集團跌1%；百度跌0.9%。

金融股個別發展，香港交易所跌1%；中國平安跌0.4%；滙豐控股偏軟；友邦保險及建設銀行升0.2%；招商銀行升0.6%；工商銀行升0.8%。

其他藍籌股方面，藥明生物及中國生物製藥兩大醫藥股表現最差，暫跌3.7%及3.5%；石藥集團亦跌1.8%。內房股亦受壓，龍湖集團跌2.8%；碧桂園服務跌2.2%；碧桂園跌2%。周大福逆市升逾半成，是表現最佳藍籌。

【09:20】港股窄幅上落 阿里巴巴跌2% 滙豐靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌66點或0.35%，報18,695點；國企指數低開31點或0.48%，報6,389點；科技指數跌30點或0.79%，報3,828點。

大型科網股偏軟，阿里巴巴跌2%；京東集團跌1.8%；網易跌1.6%；小米集團跌0.6%；百度跌0.5%；騰訊跌0.3%；美團靠穩。

金融股窄幅上落，滙豐控股無起跌；友邦保險靠穩。建設銀行跌0.2%；招商銀行跌0.4%；香港交易所跌0.6%；中國平安跌0.5%。