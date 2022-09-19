【產經直播】觀望美國議息　本周點部署？

環球股市本周焦點落在美國聯儲局議息會議，市場普遍預期將加息0.75厘，甚至1厘，局方對未來經濟預測以及貨幣政策走向的言論，更是重中之中，備受關注。除了受外圍因素影響外，有消息指本港短期內會取消入境強制酒店檢疫措施，即由現時「3+4」入境隔離安排，放寬至「0+7」，可望提振港股氣氛？恒指如何作好淡部署？

內地8月經濟數據超預期，其中社會消費品零售總額按年增長5.4%，零售市道氣氛好轉？「雙11」內地網購旺季即將開鑼，阿里巴巴早前公布「2022天貓雙11全球狂歡季」將於下月24日開啟預售，有無短炒機會？其他內需股亦值得留意？

另外，美國《通脹判減法案》細節曝光，消費者購置電動車可獲稅收抵免，惟規則列明從2024年起，電動車電池如包括任何產自中國等「特別關注國」的組件，則不適用於這項補貼。這針對中國電動車電池的舉措，對比亞迪股價傷上加傷？

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