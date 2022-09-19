【高盛推介】阿里股價跌至區間底部 輪證點揀？
2022年09月19日 10:58
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(16日)跌約1.5%，周一(19日)早段繼續下跌，最低見84.15港元的3個月低位。現報84.2元，跌約3%。有報道指富達國際旗下中國基金於上月底，進一步增持阿里等中國互聯網公司股票，並將阿里美股持倉移至港股。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約870萬及330萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價95元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(23240)。高槓桿選擇可留意低街貨阿里購(22788)。熱門選擇可留意阿里購(17205)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(62930)，遠牛選擇可留意阿里牛(64039)，與現價有約4及7元收回距離。
阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、行使價95元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里購22788，行使價100元，2022年12月23日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低街貨。
阿里購17205，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿7.6倍，熱門。
阿里牛62930，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率13.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛64039，收回價77元，行使價75元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，近15元收回距離熊證。
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