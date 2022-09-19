分析師：全球晶片市場增長低迷　明年恐大縮22%

外媒報道，知名分析機構Future Horizons的創辦人及行政總裁Malcolm Penn，對全球晶片市場的看法降至2022年增長4%，隨後在2023年收縮22%。他一直警告，第17個、歷時18個月的市場衰退期到來。他又指，整體經濟形勢和半導體行業的周期性意味「不會有軟着陸」。2023年幾乎沒有任何機會。

報道稱，他在一次會議上表示，在經濟、行業需求、資本支出和平均售價(ASP)方面，每一個警告燈現時都亮起紅色。Penn表示，前景很少比這個更差，尤其是在全球經濟同時步向衰退和通脹的情況下。

他又稱，幾季以來，晶片單位出貨量的增長超過長期平均水平，意味客戶一直在重複訂購，並將部件托付給庫存。隨着客戶開始削減訂單，平均售價隨之下降。

Penn指出，6月份平均售價已開始暴跌，比他預期的2022年第三季來得早。他進一步稱，由於記憶體價格暴跌20.2%，集成電路(IC)平均售價從2022年第二季的峰值1.35美元，下降至該季末的1.105美元，跌幅18.1%。

Penn的結論是，崩盤稍為提前出現，導致增長預期下調。在2022年1月，他預測晶片市場將增長4%至14%，最有可能是10%。如今，Penn認為2022年增長率在2%至6%之間。