以美元計價日本GDP倒退至30年前　國力危危乎...

外媒報道，以美元計價的日本正在萎縮。如果按1美元兌140日圓計，預期2022年的日本名義國內生產總值(GDP)時隔約30年低於4萬億美元(約31.2萬億港元)，基本與排名第4的德國持平。此外，以美元計價的日經平均指數今年下挫兩成，工資也退返30年前，令日本的購買力和人才吸引力下降。

經濟合作與發展組織(OECD)預測稱，日本今年的名義GDP為553萬億日圓。如果按1美元兌140日圓換算為美元，則為3.9萬億美元，自1992年以來，時隔29年低於4萬億美元。如果日圓繼續貶值或低位徘徊，今年和明年恐怕跌破4萬億美元。

按美元來看，日本經濟規模已回到泡沫經濟崩潰之後。日本2012年曾超過逾6萬億美元，比德國高出8成，但目前趨於持平。

當地薪酬方面，如果按1美元兌140日圓計，年平均工資為3萬美元(23.4萬港元)，倒退回1990年前後。對外籍勞工來說，在日本工作的吸引力正下降。

過去日圓貶值，外國人押注企業收益增長，買入日股，但現在「此情不再」。外國人2022年1至8月淨沽出2.7萬億日圓日股，與2013年1至8月淨買入逾9.1萬億日圓相比，可謂完全逆轉。按外國人用於評估投資成績的美元計價來看，日經平均指數今年下跌23%，創下2008年金融危機(42%)以來新低。在海外投資者眼中，日本資產的價值正在銳減。

日本一橋大學名譽教授野口悠紀雄指，貨幣貶值將令「國力」下降，難以吸引海外人才，阻礙經濟增長。不過，法國巴黎銀行證券的首席經濟學家河野龍太郎表示，如果不維持日圓貶值，難以生存的企業將會增加，整體的生產效率將下降，導致工資低迷。

以附加值高的產業為基礎，轉向工資上漲、貨幣變強的經濟結構成為日本當務之急。此外，如果過度依賴日圓貶值及貨幣寬鬆的支撐，在改革方面卻態度消極，恐難以阻止國力下降。