復星國際：真正歸屬公司的負債僅1000億人民幣

復星國際指，根據2022年上半年業績，截至6月30日，總資產為8,497億元、總負債為6,513億元，但這個6,500億元復星的債務，事實上是一種混淆的陳述。

該公司續稱，6,500億這個債務數字實際上是包括其合併報表子公司的全部債務，包含了旗下保險公司、銀行等金融機的負債，而金融機構的負債和企業的傳統帶息債務不是同一個概念，復星國際真實的企業債務實際上只有2,600億。進一步拆解，這2,600億債務，還包含了旗下如豫園股份和復星醫藥等併表上市子公司的債務；其債務由各上市公司獨立承擔償付責任。換言之，真正歸屬於復星國際的負債，只有1,000億元左右，而相對應的總資產是2,700億元，對應的每股NAV(淨資產價值)應該在20元左右，並不存在較大的償債壓力。