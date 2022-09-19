【高盛推介】比亞迪逆市升 資金連日吸納好倉
2022年09月19日 11:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周三(14日)起連日回調整固，累計跌逾5.5%，周一(19日)早段逆市反彈。早上高開約0.4%後曾上試220港元水平。現報217.6元，升約1.1%。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，比亞迪位列今年首8個月內地動力電池企業裝車量排名第2位，動力電池裝車量35.96GWh，佔比22.19%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金趁低吸納好倉，上周三至周五(16日)皆錄得資金流入，合共約450萬元。淡倉於上周四(15日)錄得約340萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低街貨比迪購(24459)。貼價選擇可留意低街貨比迪購(24760)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪購(61318)，遠牛選擇可留意比迪購(51375)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購24459，行使價285元，2023年2月22日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨。
比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，高槓桿近牛。
比迪牛51375，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽24393，行使價200元，2022年12月23日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿。
比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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