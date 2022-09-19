WeLab夥印尼企40億購當地銀行　冀3至5年收支平衡

龍沛智(右上圖)稱，他特意穿上印尼服裝現身簽約儀式，並曾在當地逗留3個月，以了解印尼文化。

香港虛擬銀行的WeLab Bank母公司宣布與印尼公司Astra Financial牽頭的財團，已完成收購印尼的雅加達服務銀行(BJJ)，雙方合共持有約99.13%股權，並已獲印尼金融服務管理局審批。雙方總投資金額約40億港元，財團亦得到投資者支持，包括安聯集團Allianz X、維港投資等。

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受訪問時表示，收購的對象BJJ在當地有約10家分行，規模不大但勝在運作良好且有盈利。他銳意將數碼銀行業務拓展至印尼，計劃最早於明年上半年推出數碼銀行服務，同時將會保留分行服務，預計會在當地增聘50至100人。

印尼2.7億人口中有77%從未或僅使用有限度的銀行服務，而且擁有1.8 億熟悉數碼科技的年輕消費者，數碼銀行業具發展潛力。除了年輕客戶群之外，龍沛智指，中小微企業亦是該銀行的目標，鑑於印尼「千島之國」特有的地理背景，相信數碼銀行在當地將有優勢。

業務方面，龍沛智預告，將會先在印尼推出較基本的銀行服務，例如儲蓄、貸款等，並會研究像香港WeLab Bank的「GoWealth」相若的投資理財服務。談及目標，他希望短期將客戶數目增至100萬人，集團目標未來3至5年內達到收支平衡。

另外，他透露，開業兩年多的WeLab Bank今年首季開始淨利息收入「轉正數」，仍維持開業3至5年內達到收支平衡的目標。提到上市計劃，龍沛智亦直指：「現時不急於上市。」假使錄得盈利，亦會持續投放發展業務。