調查：今年德企逾期付款略升　持續時間增至28.7天

科法斯公布對德國企業付款體驗的調查結果，相比經濟遭受的衝擊，2022年企業付款受到的影響相對較小。然而，從短期來看，企業仍有所忌憚，並對未來非常悲觀。

調查指出，逾期付款的數量和持續時間有所增加，但僅僅是略有增長，且初始水準極低。這意味着付款行為惡化，2022年報告逾期付款的受訪企業增加了6%以上，但仍低於2020年，並且遠低於疫情前的水平。

繼2021年縮短7天之後，2022年平均逾期付款持續時間增加至28.7天，相對去年同期增加了1天。今年紙品包裝企業的逾期付款時間最短，平均18.4天，金融企業最長平均35天。

科法斯北歐經濟學家 Christiane von Berg表示，是項調查暗示了兩個趨勢。一方面，企業變得更加謹慎，因此紛紛縮短信用期限。另一方面，儘管企業對客戶的信心下降，更願意提供短期信用期限，但各種技術性原因，包括市場標準、供應鏈問題、交貨時間，迫使他們不得不繼續提供甚至延長信用期限。

他續稱，德國企業前所未有的悲觀情緒不難理解，他們正面臨複雜多樣的重大風險。全球生產鏈中斷和非能源商品成本上升仍然是企業對未來出口的主要擔憂。而俄烏戰爭、相關制裁和能源價格上漲等全新風險也令企業倍感壓力。