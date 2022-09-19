調查：三星連續4季成為全球半導體業務收入「一哥」

韓媒報道，南韓三星電子連續4個季度擊敗英特爾(Intel)，成為全球半導體業務收入最多的企業；不過，隨著記憶體晶片市場出現萎縮，料三星或於下半年被英特爾重新爬頭。

報道引述市場調研機構Omdia最新數據指，第二季全球半導體市場規模達1,581.13億萬美元，按季減少31.11億美元。

其中，三星的半導體收入為203億美元，按季增0.7%；Omdia認為，收入增加主要由於伺服器晶片仍維持一定需求量、以及系統半導體增長有關。

市佔率方面，三星按季增0.3個百分點，至12.8%；英特爾市場率則為9.4%。

SK海力士(6.8%)、高通(5.9%)、美光(5.2%)等企則收緊隨其後。而晶片代工大廠台積電則不在調研之列。

另外，亦有台媒引述分析指，下半年記憶體晶片市場走弱，三星龍頭地位可能不保。集邦科技亦預測，第三季DRAM和NAND Flash的記憶體價格按季出現13至18%的下跌；CMOS感光元件市場亦出現負成長，預料半導體的寒冬將持續到 2023 年底。IC Insights則預測，台積電第三季收入將按季增11%至202億美元，或超越三星成「一哥」。