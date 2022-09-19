貿發局：第三季出口指數按季升1.9　連升兩季

香港出口商情緒向好，第三季香港出口指數按季升1.9點至32.8，連升兩季，反映港商對短期出口前景漸趨正面，惟仍低於50的盛衰分界線。貿發局研究總監范婉兒預期，全年出口將較大機會比早前預計的增長8%回落，錄「低單位數增長」。

范氏解釋，貿易復甦步伐比預期緩慢，尤其是內地市場，而它恰恰是本港最大貿易合作夥伴，故直接打擊本港出口數據，本港首8個月出口均錄負數，假設餘下4個月均錄正增長，拉上補下後相信結果都不似原先預期。

香港出口指數連升兩季，意味香港出口商對出口前景漸趨樂觀，范婉兒直言，「最壞時候已過」，近期包括內地零售、工業，以及外資投資等經濟數據均勝預期，反映內地經濟回穩，相信能提振香港出口業，整體貿易正邁向穩步復甦階段。

儘管出口指數持續改善，但仍大幅低過50盛衰分界線，她強調，指數僅代表出口商的情緒，與實際狀況「可以有少少脫節」，回顧過往三季數據，指數均低於50，但「香港貿易實際上在擴張水平」，相信在外圍經濟環境不明朗下，出口商情緒變得比現實悲觀。

至於8月傳統上是下單高峰期，惟至目前為止未看見出現大量急單，范氏估計，離聖誕這個傳統消費旺季則仍有一段時間，不排除外國買家暫持觀望態度。內地方面，不少刺激經濟措施在8至9月出台，普遍需3至6個月方見成效，相信影響正面。

該局經濟師杜宏康則指，出口商對珠寶業的前景最為看好，錄44.2；其次為玩具業，錄37。他續指，出口商認為亞洲前景相對較佳，區內各市場的信心指數均見升幅，日本按季增0.8點至48.4；東盟漲3.6點至46.9；內地則升2.7點至45.8。