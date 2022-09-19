8月香港車位買賣登記及總值齊創4個月新低

香港住宅車位交投放緩。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年8月整體住宅車位買賣登記錄444宗，涉及金額約8.79億港元，較7月的613宗及10.39億元，分別下跌約27.6%及約15.4%。上月註冊宗數及金額齊創今年4月後的四個月新低。

8月登記車位成交中，一手註冊佔156宗，涉額2.2億元，較7月的314宗及5.3億元，分別急跌約50.3%及約58.5%。宗數及金額亦齊創今年4月新低。反映加息壓力下，發展商減慢拆售新盤車位，影響一手交投回軟。

至於二手車位登記方面，8月錄288宗，按月雖少約3.7%，但涉及金額約6.59億元，較7月上升約29.3%。有關宗數創2020年5月後的27個月新低，金額則為今年5月後的3個月新高。宗數由5月高位連跌3個月，反映二手車位市況持續淡靜，買家趨向觀望態度。

地區統計方面，2022年8月整體住宅車位買賣登記主要集中在新界區，共錄292宗及涉額約3.93億元。其次是九龍區，錄78宗及1.77億元。港島區則錄74宗，成交金額約3.09億元。

上月車位登記較多的屋苑是天水圍Wetland Seasons Park，錄80宗，涉額約1.12億元。其次是太古城，錄35宗，總值約2,500萬元。而將軍澳日出康城共錄17宗成交，涉及金額約2,000萬元。