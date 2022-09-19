道期跌206點 比特幣挫逾7%
2022年09月19日 16:18
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美匯指數報110.06；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報7.0251；美元兌日圓報143.49；歐元處0.9973；英鎊報1.1377。金價報1,661美元。油價疲弱，布油報90.72美元，紐油處84.32美元。比特幣挫逾7%，至1.84萬美元水平。道指期貨跌206點。
●市後關注點
-22:00 美國9月NAHB樓市指數
●恒生指數跌至逾半年新低，全日收報18,565點，跌195點或1.04%。國企指數收報6,338點，跌82點或1.28%；科技指數收報3,778點，跌79點或2.07%，主板成交910億港元。https://bit.ly/3drPC3R
●A股向下，滬深兩市成交不足7千億人幣，油股受壓。https://bit.ly/3xCAKqb
●加拿大養老基金斥逾23億，再購可再生能源資產。
●傳南韓加強監控匯率，要求銀行每小時通報外匯倉位。
●新加坡料繼續縮緊幣策，坡元將保持強勢。
●復星國際：真正歸屬公司的負債僅1,000億人民幣。
●以美元計價日本GDP倒退至30年前，國力危危乎...
●高盛：倘美加息致失業率衝上6%，標指恐冧27%。
●報告：今年料8.8億美元中國資金流入美風投基金。
●瑞銀傳港星聘員審查中國研究報告「敏感」用字。
●日央行：價格強勁升勢不再短暫，速度料快過預期。
●保時捷計劃9月29日德國掛牌，估值最高近5,900億元。
●比特幣重回2020年水平，以太幣急瀉逾一成。
●中國經濟：
-內地首8個月實際使用外資按年增16.4%。
-發改委：8月審批核准固產投項目9個，集中能源等領域。
-瑞銀降今年中國GDP預測至2.7%，第三季復甦恐遜預期。
●香港經濟：
-財庫局：十數家潛在代幣發行人對證券型代幣發行感興趣。
-中原按揭：尾班車效應，8月轉按登記按月再增8.8%。
●渣打研究：大灣區製造業復甦勢頭延續至2022年。