【產經直播】恒指向3月低位進發？
2022年09月19日 16:22
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獨立股評人姚浩然(左)
市場憂慮環球經濟衰退，美股上周五(16日)下跌。恒指周一(19日)低開66點，隨後跌幅擴大，最多跌267點，低見18,494點，最終收市報18,565點，跌195點，全日成交910億元。恒指已連跌3個星期，美國聯儲局將在今星期議息、人民幣匯價亦弱勢，缺乏利好因素下，港股今星期會點行？有機會跌穿3月低位(18,235點)？
據報美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)今日(19日)開始在港檢查在美上市中概股的審計底稿，被選為首批審查對象包括阿里巴巴(09988)、京東(09618)、網易 (09999)、百勝中國(09987)等，今日4隻股份齊齊向下，阿里跌逾3%，但審計預計需時8至10個星期，短期內板塊都要受壓？連同其他中概股都不宜沾手？
中國碳酸鋰價格突破每噸50萬元人民幣，工信部召開鋰資源產業座談會，要求龍頭企業穩定價格，並表示要研究制定推動鋰產業發展相關工作方案。鋰業股今日個別發展，贛鋒鋰業(01772)升逾1%，相反天齊鋰業(09696)則微跌，消息是好是壞？鋰業板塊吼唔吼得過？
生科股捱沽，藥明生物(02269)挫逾半成；中生製藥(01177)亦插近7%。早前美國總統拜登簽署行政命令，減少對中國生物科技依賴的陰霾之下，生科股仲要跌多一浸？不過大行野村就認為，美方此舉對中國生物科技和中國CRO的影響有限，是否太樂觀？
個股方面，中國神華(01088)公布8月商品煤銷售量3,380萬噸，按年跌12.9%；月內總發電量為220.4億千瓦時，按年升37.8%。大行大和指，基於今年第三、四季火電需求強勁、煤價飆升，將神華2022至2024年公司每股盈測上調1%至12%，並上調標價至30元，神華依家入貨值唔值博？
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