【產經直播】恒指向3月低位進發？

市場憂慮環球經濟衰退，美股上周五(16日)下跌。恒指周一(19日)低開66點，隨後跌幅擴大，最多跌267點，低見18,494點，最終收市報18,565點，跌195點，全日成交910億元。恒指已連跌3個星期，美國聯儲局將在今星期議息、人民幣匯價亦弱勢，缺乏利好因素下，港股今星期會點行？有機會跌穿3月低位(18,235點)？

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