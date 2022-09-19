羅兵咸永道籲港府把握時機　鞏固國際金融中心地位

行政長官將於下月19日發表任內首份施政報告，羅兵咸永道呼籲港府要把握時機，從六個方面尋求突破，推進增長，包括鞏固香港國際金融中心地位。

該行呼籲，港府應促進香港資本市場更多元化，包括加快為高增長行業的先進科技公司引入定制的上市制度，重新定位創業板(GEM)以吸引中小企業或初創企業。此外，促進人民幣國際化，重啟人民幣IPO，推出更多人民幣相關的資產及工具；發展香港成為一代一路倡議的區域基建融資中心；開展及實施數碼化報告，提高上市公司披露的透明度，讓投資者方面作投資決定。

至於香港面臨的人才流失問題，該行建議，透過融入大灣區及建立香港的人才配套待遇，吸引培育及留住人才，包括為大灣區的專業行業制定統一標準，並鼓勵資格互認；高等教育融合，加強大灣區合作，打造多元化人才中心。該行坦言，香港在吸納海外人才方面有很好的政策，但是海外人才要取得這些資訊較難，反而新加坡建立一個人才網站，把所有資助、落地安排整合，建議港府整合資源，把香港優勢整合及凸顯出來，且每半年、一年更新一次。

羅兵咸永道中國內地及香港市場主管合夥人梁偉堅則表示，政府應採取整體而非零散的方法來制定和實施政策，成立一支不同決策局、部門、學術界及商界代表組成的跨界別團隊，以解決香港各種日益複雜的議題。此外採用以「市民為中心和數碼優先」的思維方式，把數碼化及創新技術作為改善決策、公共行政及公共服務的營運支柱，惟在數據收集、法律等問題上，政府需要擔當牽頭角色。

其他建議包括，打造亞洲可持續金融中心，支持ESG轉型；發展香港成為可靠的數碼經濟樞紐；以戰略性及針對性的方式提高稅收制度的國際競爭力。

該行又表示，希望當局做更多對外宣傳工作，加強海外投資者對香港未來發展的憧憬及信心，推動數碼經濟發展乃大勢所趨，加上國家十四五規劃支持香港成為國際創新中心，特區政府應該趁機審視現有職能，加快數碼化轉型步伐，並為此訂立明確目標，這是提升公共服務水平及效率的關鍵。