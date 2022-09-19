美韓聯盟破裂？韓官員：與美國禁向中國運晶片的做法存有分歧

美國千方百計圍堵中國，近日近傳出擴大對華出口晶片的禁令，務求在先進科技領域「全面封殺」中國。對此，南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根在接受英媒訪問時直言，南韓半導體對對美國政府近期的行業相當擔憂，指「明白美方限制高端晶片進口中國以打擊其軍事能力」；不過有很多低階晶片均用於商業用途，而美政府更試圖干預一般商業用半導體，坦言韓方與美方的看法不同。

同時，拜發政府上月簽署《減通脹法》，向每架美國、加拿大及墨西哥組裝的電動汽車新車提供7,500美元的減稅補貼，南韓為此亦派出代表團赴美交涉。

安德根認為，現代汽車於喬治亞州的工廠最快要2025年後才完工，將無法獲得補貼；稱「不想採取類似的報復措施，令問題更複雜」，但若「情況若變得非常嚴重」，他們「也很靈活」。

中美晶片問題上，他指，美國政府正試圖將限制擴大到一般商業用途，由於韓方對(晶片)用途的定義不同，故雙方意見存有分歧。

不過，安德根亦稱，近10年隨着中韓雙方於「敏感技術交流受到限制」，兩國的貿易結構即將發生變化，認為即使未來雙邊貿易量會增加，但僅限於低價值商品；同時，韓方亦會減少對中國的依賴。