ONE INNOVALE-Bellevue加推50伙　價較上一價單微升1.2%

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今(19日)下午6時半，暫錄得約1,800張入票。按已推出價單單位共193伙計，超額認購逾8倍。上述3張價單涉及的單位平均折實呎價為14,565元。

據價單顯示，今批單位實用面積介乎228至446方呎，扣除7%折扣優惠後，折實售價介乎410.13萬元至693.22萬元，折實呎價由13,458至17,996元。是次入場單位為C座10樓17室，實用面積288方呎，一房間隔。

而是次價單亦出現個別低層單位，比首張價單的高層單位貴，反映新價單已經提價。當中，價單3號所列的C座18樓1室及17樓1室，實用面積438方呎，同屬兩房間隔，定價分別為745.4萬及743.3萬元。不過，價單1號所列對上的19樓1室，開則及面積相同，定價僅728.8萬元，亦即最新推出的18樓1室及17樓1室，分別較高層單位貴約2.3%及2%。