【九七夢魘】今次由南韓掀起亞洲金融風暴？

1997年亞洲金融風暴源頭並不是大國，而是由小國「泰國」開始，當年泰國成為「大鱷」沽空對象，時至今日，美元橫行，亞洲金融風暴恐已見苗頭，「風眼」或許是南韓！

外媒報道，南韓今年來的一連串經濟數據與市場表現，都已惡化到1997至1998年亞洲金融風暴、或2008至2009年金融海嘯期間的水平，引發各界憂慮南韓經濟是否正走向另一場危機。

南韓7月通脹升抵1998年11月以來最高的6.3%，韓圜貶至2009年3月來最低水平，6月外匯儲備減幅為2008年11月以來最大，8月為連續第5個月出現貿易逆差，令人想起2008年4月的貿易收支情景。當地財金官員也感憂慮，一再表示應準備因應來自國內外風險的「複雜危機組合」：增長趨緩、通脹高漲、流動性緊縮、俄烏戰爭、中美貿易衝突、能源供應緊張，以及供應鏈瓶頸。更令人憂心的是，這些風險「同時」發生，放大了各界對經濟的不安情緒。

專家認為，南韓現在未到恐慌時刻，但確實須提防危機全面爆發，一些指標「值得密切關注」，因高度反映南韓無法掌控外部風險，其中之一就是與中國經濟增長放緩有關的負面貿易收支。8月南韓對中國是連續第4個月出現貿易逆差，為30年以來首見，對南韓經濟並非好預兆。