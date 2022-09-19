【港人注意】殺到嚟！越泰食米最快10月加價20%

俄烏戰爭持續刺激小麥價格暴漲，雖則大米價格走勢相對穩定，惟有消息指，全球兩大食米出口國越南和泰國亦擬向出口大米加價20%，又指兩國官員將在下月商討針對包括出口大米價格的事宜。若然成事，港人恐要「捱貴米」。

報道提及，越泰兩國早在9月初已確認就如何向出口大米加價展開合作。雙方一致認為，因未能充分轉嫁因肥料、農藥和燃料價格上升而導致生產成本上升，兩國計劃10月上旬舉行農業部長會談，討論出口價格等具體政策。

至於全球食米最大出口國印度本月9日起對另外數款稻米實施20%的出口稅，大行野村則稱，印度的出口禁令已對整個亞洲構成衝擊，並預計對菲律賓和印尼首當其衝。該行又指，由於印度降雨量低於平均水平，將影響收成。截至9月2日，當地產量按年已減少5.6%。

中泰證券亦認為，印度大米加徵關稅或會為今年該國大米出口量減少約25%，出口價從目前的每噸350美元漲至400美元以上。綜合考慮化肥高價、俄烏衝突和印度出口關稅的影響，料國際糧價或將繼續走高。

內地方面，發改委昨預期，9月份國家和各地合計投放豬肉儲備20萬噸左右，單月投放數量達到歷史最高水平，投放價格低於市場價格。考慮到目前生豬價格已處於較高水平，生豬養殖頭均利潤也明顯高於歷史平均水平，若果價格進一步大升，可能導致產能過快增加、後期價格大幅下跌，不利行業長期健康發展，故未來幾個月，國家生豬價格調控工作的重點是防範價格過快上升。