LET就債券違約抵押凱升股份 年息18厘籌4億還債
2022年09月19日 20:50
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前稱太陽城集團的LET Group公布，就多公司發行的多隻債券違約事件，公司於於周一(19日)，與四名獨立第三方貸款人就授予4億港元的貸款融資訂立貸款協議，該貸款為期12個月，於2023年9月18日到期。該貸款項下的應付利率為每年18%；或香港上海滙豐銀行可能不時提供的港元最優惠貸款利率加每年13%，以較高者為準，須每季支付。一旦出現違約，該貸款項下應付的違約利率將為該利率加每年6%，須按要求支付。
根據貸款協議，該公司及全資附屬勝天控股有限公司分別向該等貸款人質押1.23億股及30.18億股凱升控股(00102)普通股，作為該貸款的抵押，佔凱升已發行股份總數約69.67%；及LET亦訂立債權證以對其業務、財產及資產創設第一固定及浮動押記，作為該貸款的抵押。
該貸款當中3.8億元將用於悉數償還承兌票據，包括應計利息，以及部分償還2018年可換股債券。完成上述還款後，2018年可換股債券項下餘下的到期未償還款項連同應計利息將約為2.26億元。經扣除相關開支後，該貸款的餘額將用作集團的一般營運資金。