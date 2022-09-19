LET就債券違約抵押凱升股份　年息18厘籌4億還債

前稱太陽城集團的LET Group公布，就多公司發行的多隻債券違約事件，公司於於周一(19日)，與四名獨立第三方貸款人就授予4億港元的貸款融資訂立貸款協議，該貸款為期12個月，於2023年9月18日到期。該貸款項下的應付利率為每年18%；或香港上海滙豐銀行可能不時提供的港元最優惠貸款利率加每年13%，以較高者為準，須每季支付。一旦出現違約，該貸款項下應付的違約利率將為該利率加每年6%，須按要求支付。

該貸款當中3.8億元將用於悉數償還承兌票據，包括應計利息，以及部分償還2018年可換股債券。完成上述還款後，2018年可換股債券項下餘下的到期未償還款項連同應計利息將約為2.26億元。經扣除相關開支後，該貸款的餘額將用作集團的一般營運資金。