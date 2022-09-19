兩月劈價112萬！將軍澳慧安園三房608萬沽

二手業主心急套現，部分不惜蝕使費離場。將軍澳慧安園三房單位，放盤約兩個月，劈價112萬元，剛售608萬元，原業主持貨逾5年，扣除印花稅、佣金等料都要損手約18萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄧嘉華表示，天后景愉居中層B室，實用面積約1,122方呎，套三房間隔，叫價2,550萬元，最終累減260萬元，以2,290萬元連車位易手，呎價約20,410元，新買家屬於用家。

●中原黃健忠稱，東半山雅景軒中層B室，實用面積約668方呎，套三房間隔，以1,360萬元連車位易手，呎價約20,359元，原業主於1998年3月以738萬元買入，持貨24年帳面獲利622萬元，單位升值約84%。

●美聯陳偉豪透露，跑馬地山光苑中層B室，實用面積約880方呎，三房連工人房間隔，獲外區換樓客垂青，原業主叫價約1,580萬元，議價後以約1,550萬元成交，呎價約17,614元。

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九龍區

●中原王能指，觀塘大廈中層17室，實用面積約397方呎，兩房間隔，原先叫價430萬元，議價後以396萬元易手，呎價約9,975元，上址原業主早於1967年以約1.6萬元一手購入，帳面獲利394.4萬元，單位約55年升值逾246倍。

●利嘉閣莊雅琁指，九龍灣淘大花園P座中層3室，實用面積約322方呎，一房間隔，附裝修設計，望山景，近日以約536萬元沽出，呎價約16,646元，新買家為居住港島區多年的年輕上車客。

●中原伍國俊表示，九龍窩打老道恆信園6期高層C室，實用面積約987方呎，套三房間隔，最初開價1,650萬元，隨後曾調整叫價至1,500萬元，買賣雙方議價後，最終以1,418萬元連一個車位成交，呎價約14,367元。

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新界區

●香港置業劉浩勤透露，將軍澳慧安園2座中層C室，實用面積約502方呎，三房間隔，7月開價720萬元，累減112萬元，以608萬元沽出，呎價約12,112元，原業主2017年3月以595萬元購入，帳面僅獲利13萬元，連使費料損手約18萬元。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳區9月暫錄約105宗買賣，按月減少約11%，新寶城5座中層A室，實用面積約434方呎，屬「大兩房」間隔，吸引同區客承接，單位8月份放盤叫價720萬元，後降價至690萬元，終以650萬元成交，減幅約9.7%，呎價約14,977元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城3期4座低層D室，實用面積約470方呎，兩房間隔，成交價685萬元，呎價約14,574元，原業主於2011年1月以約300萬元購入，持貨至今約11年帳面獲利約385萬元，物業升值約1.3倍。

●香港置業范文濤指，將軍澳中心7座低層G室，實用面積約438方呎，兩房間隔，望海景，原先以698萬元放盤僅4天，即吸引同區客承接，雙方經議價後減價30萬元，以668萬元易手，呎價約15,251元，低市價約5%，新買家為首置客。

●利嘉閣黃嘉仁表示，將軍澳日出康城領都3座右層C室，實用面積約728方呎，套三房連儲物室間隔，望內園及山景，以約818萬元沽出，呎價約11,236元，原業主在2009年以約394.2萬元一手購入單位，持貨約13年帳面賺約423.8萬元。

●香港置業譚永新稱，將軍澳新都城1期1座高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以730萬元放盤約5個月，最終獲外區客接洽，議價後減價117萬元，以約613萬元成交，呎價約16,841元，新買家為首置客。

●中原范德輝稱，青衣區9月累錄32宗二手買賣，快追平上月全月37宗，其中海欣花園5座中層H室，實用面積約511方呎，兩房間隔，最初叫價750萬元，放盤兩個月，多次降價，最終累減90萬元，至660萬元成功獲買家承接，呎價約12,916元。

●美聯曾偉雄指，青衣藍澄灣1座中層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，半年前以約660萬元放售，累減約121.2萬元後，獲區內首置客以538.8萬元承接，呎價約11,947元。

●中原黃俊傑透露，過去周末青衣區錄約4宗二手買賣，包括翠怡花園佔兩宗，屋苑7座低層D室兩房戶，實用面積約436方呎，去年12月放盤叫價640萬元，市況持續轉差，面對現實累減90萬元或約14%，以550萬元沽出，呎價約12,615元。

●中原曾日昇表示，葵涌新葵芳花園C座中層8室，實用面積約418方呎，兩房間隔，今年7月底最初開價678萬元，隨後減價至638萬元，經買賣雙方議價後，最終以628萬元成交，呎價約15,024元，較銀行估價約660萬元，低近5%。

●美聯鍾家豪稱，荃灣荃景花園12座高層E室，實用面積約551方呎，今年初開價780萬元，近日已降價至718萬元，終以696.8萬元售出，呎價約12,646元，對上同面積單位樓價低於700萬元成交，要追溯至2020年5月。

●美聯蘇賽琼指，荃灣寶雲滙9座中層A室，實用面積約722方呎，套三房間隔，議價三個月，終以905萬元獲承接，並連一個車位，車位成交價約65萬元，故扣除車位後，呎價約11,634元。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋兆禧苑C座中層14室，實用面積約415方呎，兩房間隔，新買家為區內上車客，鍾情屋苑鄰近家人住所，方便照應，單位累積減價逾32萬元，於已補價自由市場以418萬元成交，呎價約10,072元。

●美聯張國成透露，元朗世宙2座中高層C室兩房單位，實用面積約429方呎，放售一個月，因樓市有下滑趨勢，開價780萬元一減再減，劈價75萬元，以705萬元沽出，呎價約16,434元，為屋苑兩個月以來首宗買賣，原業主持貨逾3年，帳面賺約39萬元。

●中原王勤學稱，過去周末元朗區錄得9宗二手買賣，包括御豪山莊11座低層F室，實用面積約689方呎，套三房間隔，開價718萬元，累減60萬元或逾8%，以658萬元沽出，做價回到2019年水平，呎價約9,550元。

●美聯林建文表示，元朗朗屏8號1座中高層G室，實用面積約482方呎，新買家睇樓半年有多，議價32萬元後，最終以728萬元購入，呎價約15,104元較銀行估價低近一成。

●中原譚永康指，元朗加州花園9月暫錄約4宗買賣，屋苑米蘭徑雙號屋，實用面積約1,016方呎，開價約1,350萬元，議價後以1,239.8萬元沽出，呎價約12,203元，新買家為用家。

●中原周家傑表示，沙田御龍山3座高層A室，實用面積約764方呎，套三房及儲物房間隔，開價約1,700萬元，議價後以1,660萬元易手，呎價約21,728元，新買家為用家。

●利嘉閣黃萬盛稱，沙田第一城17座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，成交價480萬元，呎價約14,679元，原業主於2018以約510萬元購入，持貨約4年帳面虧損約30萬元，期內貶值約5.9%。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田濱景花園1座低層E室，實用面積約555方呎，套三房間隔，望內園景，業主放盤3個月，叫價700萬元，累減32萬，終以668萬元沽出，減幅約4.6%，呎價約12,036元。

●中原曾展鵬表示，沙田河畔花園9月暫錄約6宗買賣，包括B座中層6室，實用面積約269方呎，兩房間隔，6月放盤時開價約470萬元，日前議價後以438萬元易手，累減32萬元，呎價約16,283元。

●中原鄭定林指，大圍壹號雲頂9座中層B室，實用面積約857方呎，套三房間隔，開價約1,500萬元，議價後連車位以1,320萬元承接，呎價約15,403元，原業主於2013年以1,182萬元購入，持貨約9年帳面獲利約138萬元。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山區9月暫錄約36宗二手買賣，與上月同期相若，新港城L座低層1室，實用面積約618方呎，三房間隔，放盤時開價約870萬元，議價後以838.8萬元易手，呎價約13,573元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠路寶珊苑5座地下單位，實用面積約637方呎，兩房間隔，望內園景及池景，獲買家以900萬元連車位承接，呎價約14,129元，低市價約5%。

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