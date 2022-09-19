恒生投資成為盈富基金新任經理人 望開啟新里程
2022年09月19日 21:13
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財經事務及庫務局局長許正宇(右二)、盈富基金監督委員會主席王國龍 (右一)、恒生執行董事兼行政總裁施穎茵(左二)及恒生投資管理董事 兼行政總裁李佩珊(左一)一起主持恒生投資履任盈富基金經理人的誌慶 典禮。
恒生銀行(00011)之全資附屬公司恒生投資管理9月19日正式成為盈富基金新任經理人。恒生邀得財經事務及庫務局局長許正宇、盈富基金監督委員會主席王國龍及一眾嘉賓，與恒生董事長利蘊蓮、恒生執行董事兼行政總裁施穎茵及恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊主持誌慶典禮，共賀恒生投資與盈富基金連繫一致，跨越無限的新里程。
施穎茵在誌慶典禮致辭表示，盈富基金對香港有深層意義，不僅體現香港的企業精神，更展現透過審慎的資產管理砥礪前行，以締造穩定前景。盈富基金與恒生同樣植根香港，致力為個人以至整體社會提供穩健的金融服務，秉持一貫價值，擁抱相同理念。
施穎茵續說，在香港首批4隻被納入互聯互通南向的合資格ETF，當中有兩隻由恒生投資管理，深信其表現將隨時日展現可觀的增長。
盈富基金監督委員會主席王國龍相信，在恒生投資的管理下，盈富基金必將在未來為其單位持有人、潛在投資者和市場整體創造更多更大的價值。