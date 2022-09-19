恒生投資成為盈富基金新任經理人　望開啟新里程

財經事務及庫務局局長許正宇(右二)、盈富基金監督委員會主席王國龍 (右一)、恒生執行董事兼行政總裁施穎茵(左二)及恒生投資管理董事 兼行政總裁李佩珊(左一)一起主持恒生投資履任盈富基金經理人的誌慶 典禮。

施穎茵在誌慶典禮致辭表示，盈富基金對香港有深層意義，不僅體現香港的企業精神，更展現透過審慎的資產管理砥礪前行，以締造穩定前景。盈富基金與恒生同樣植根香港，致力為個人以至整體社會提供穩健的金融服務，秉持一貫價值，擁抱相同理念。

施穎茵續說，在香港首批4隻被納入互聯互通南向的合資格ETF，當中有兩隻由恒生投資管理，深信其表現將隨時日展現可觀的增長。

盈富基金監督委員會主席王國龍相信，在恒生投資的管理下，盈富基金必將在未來為其單位持有人、潛在投資者和市場整體創造更多更大的價值。