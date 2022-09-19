美股債息又破頂　道指早段瀉200點

加息預期持續升溫，美國10年期債息周一曾高見3.511厘，創下2011年4月以來新高美股早段續跌，道指曾跌184點，報30,638點；標指跌21點，報3,851點；以科技股為主的納指跌52點，報11,396點。恒指夜期報18,618點，升44點，高水52點。

聯儲局本周除了公布議息結果外，同時也將發布關於經濟及貨幣政策前瞻指引的「點陣圖」，市場正擔心貨幣政策緊縮周期延續。外媒一項針對經濟學家的調查顯示，有68%的受訪者認為，當局在2024年之前不會減息；約三分之一的專家警告，假如年底前聯邦基金利率未升至4厘的水平，通脹將「無法充分得到控制」。

作為華爾街最「鷹」大行的德意志銀行更估計，聯邦基金利率於明年首季或升至4.9厘的水平。該行認為，若要令通脹回落，撇除通脹後的實際利率要維持正數，即利率要高於通脹水平。考慮到當前的環境，聯儲局將不得已繼續加息。

利率長期處於高位，將損害經濟活動。從理論上而言，利率上升在壓抑物價升幅的同時，也會令失業率上升。投行高盛先前就發出警告稱，假如美國失業率升至6%，標指將會較現水平下跌近三成，跌至2,900點附近水平。該行亦將明年美國經濟增長預測下調0.4個百分點，至1.1%。

展望未來，貨幣政策的走勢很大程度取決於通脹表現，歷史數據也顯示，在核心通脹意外上升之時，包括股票、債券、房地產信託基金(REITs)、大宗商品在內的資產都會出現負回報，意味所有投資產品都無一幸免。賓夕凡尼亞大學沃頓學院教授Nikola Roussanov指出，今年初能源及食品價格升幅大於核心通脹時，仍見到大宗商品表現強勁；而當前能源價格已開始下跌後，這一趨勢已經逆轉。

企業消息方面，東南亞科網巨企冬海集團(Sea Limited)繼早前高層全體減薪後，集團旗下網購公司Shopee據報擬裁減3%的印尼業務員工。在此之前，集團已縮減了拉丁美洲業務，有傳其最賺錢的遊戲業務部門也要縮減人手。冬海集團股價跌1.58%。

維權投資者基金公司Starboard Value透露，其持有網絡開發平台公司Wix約9%股權，Wix股價升6.38%。