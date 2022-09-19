航運業盛極而衰運價下跌　預示全球經濟不景氣

疫情持續、俄烏戰爭及通脹高企為環球經濟增長蒙上陰影之際，美國調查公司Descartes Datamyne的數據顯示，按20英尺貨櫃(TEU)計算，上月運往美國的貨櫃運輸量為252.9萬個，較去年同期收縮1.8%，意味2020年中以來開展的升浪告終。投行野村更預計，亞洲出口最快10月份開始萎縮，預示航運業的超級旺季或見頂。

Descartes Datamyne表示，經濟放緩、通脹高企加上燃料成本不斷攀升，導致進口貨櫃量較7月跌0.1%，坦言8月及7月的進口貨櫃量差不多，旺季需求對貨櫃進口量的影響尚未明朗。然而，美國貨櫃進口量仍較2019年同期、即疫情前水平多出18%。貢獻美國貨櫃進口量多達四成的中國，上月運往美國的貨櫃多達100.84萬個，是年內新高，按年增長6.3%，按月增長則收窄至1.4%。

惹人憂慮的是，野村一項衡量日本以外亞洲出口的領先指數(NELI)預視亞洲出口增長最快在10月出現按年收縮，主要是中國進口增長及上海出口集裝箱運價指數重挫拖累。該行表示，這與當地工業庫存出貨比例急升的走勢一致，可能是即將步入為去庫存周期，又謂目前亞洲出口放緩主要集中在電子行業，惟相信放緩情況或擴至其他行業，事關已發展市場的央行們繼續大手加息，加劇全球經濟同步下行。

經濟放緩本已不利航運業，明年貨櫃海運的運力即將大增，運價恐將承壓。有台媒引述法國海運諮詢機構Alphaliner統計數據指，全球前11大航商總運力逾2,200萬TEU，相當於全球貨櫃海運運力逾86%。這些航商還有520萬TEU運力待交付，預計未來兩到三年內，主要航商的運力增長幅度約兩到三成之間。業內人士直言，目前全球通脹拖累採購力下降，加上運力持續攀升，運價走勢恐怕是「回不去了」。

上海航運交易所上周五公布運價顯示，最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)跌249.47點至2,312.65點，單周跌幅較前一周微幅縮小，但跌浪已連續14周。而反映運費的波羅的海乾散貨指數(BDI)上周五回吐3.66%至1,553點。