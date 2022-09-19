新界雙盤同期對憾！粉嶺北項目連續加推料周內開售

新界項目搶佔市場焦點，兩個上車盤同期對憾，收票反應同樣理想。其中，粉嶺北項目連續兩日加推，目前累計已推出193伙，佔該期數408伙約47%，項目部署短期內公布銷售安排，有機會周內展開首輪銷售。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期暫收逾900票

首輪即將發售的單位折實售價由496.8萬至884.5萬港元，折實呎價由13,008元至17,081元。按定價計，整批單位市值約6億元。入場單位為6A座2樓B7室，實用面積356方呎，採一房連儲物室間隔。該盤首輪將於周三(21日)中午12時截止遞交購樓意向登記。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue加推價單3號 提供50伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今(19日)下午6時半，暫錄得約1,800張入票。按已推出價單單位共193伙計，超額認購逾8倍。上述3張價單涉及的單位平均折實呎價為14,565元。

據價單顯示，今批單位實用面積介乎228至446方呎，扣除7%折扣優惠後，折實售價介乎410.13萬元至693.22萬元，折實呎價由13,458至17,996元。是次入場單位為C座10樓17室，實用面積288方呎，一房間隔。

而是次價單亦出現個別低層單位，比首張價單的高層單位貴，反映新價單已經提價。當中，價單3號所列的C座18樓1室及17樓1室，實用面積438方呎，同屬兩房間隔，定價分別為745.4萬及743.3萬元。不過，價單1號所列對上的19樓1室，開則及面積相同，定價僅728.8萬元，亦即最新推出的18樓1室及17樓1室，分別較高層單位貴約2.3%及2%。

●旺角利奧坊‧曦岸連沽兩伙平台戶 涉資1,018萬元

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述成交單位為2座5樓L室，實用面積175方呎，連53方呎平台，成交價490萬元，呎價為28,000元。另一伙為1座5樓P室，實用面積178方呎，連115方呎平台，以528萬元成交，呎價29,663元。

與此同時，同系列的利奧坊‧壹隅，最新沽出1座9樓H室，實用面積268方呎，成交價約575.5萬元，呎價21,474元。整個利奧坊系列項目迄今累沽1,548伙，套現約93億元。

●何文田芳菲一房售688.6萬元

市區新盤增加折扣後促成新交易，協成行旗下已屆現樓的何文田芳菲，周一(19日)連沽2伙，共涉1408.5萬元。其中，6樓B室，實用面積286方呎，採一房間隔，成交價為688.6萬元，呎價約24,077元。該買家採用現金優惠付款計劃入市，享有照價減6%優惠，另享其他共9%折扣。

發展商指，項目由9月初現樓開售至今售出4伙，套現逾3,180萬元，成交呎價為由24,077元至27,164元，買家均是本地客，看好該區的地利優勢及項目升值潛力。同時，該集團素示，將繼續留意市場走勢，適時調整銷售策略。

●屯門青山灣瑧譽居室510萬元沽

●啟德維港1號增加建築期計劃折扣

●沙田大圍站柏傲莊III累錄237宗終止交易

據項目成交紀錄冊顯示，8B座59樓A室及對上一層的8B座60樓A室，為實用面積797方呎，均採三房連儲物室間隔，原本於去年6月分別以2,162.6萬及2,195.1萬元沽出，當時呎價分別約27,134元及27,542元，惟兩宗交易已經終止。