二手劈價　啟德天寰5年貶值12%　藍田上蓋三房1個月暴跌15%

樓市交投冷清，新盤低市價推售，二手業主就「蝕本」吸客。啟德新發展區9月暫只錄約4宗二手買賣，佔半數做價要低於購入價，其中，天寰成交呎價更跌穿兩萬元，劈價至1,310萬元沽出，約5年帳面貶值約12%。而近日樓價跌勢轉急，鐵路站上蓋屋苑及藍籌盤都連環失守。

利嘉閣林晉豪表示，上述為天寰1座中層E室，實用面積約661方呎，套三房連儲物室間隔，早前叫價約1,798萬元放售，因應市況下調價格，議價後累減約488萬元售出，呎價約19,818元。據了解，該單位現時銀行估價約1,650萬元，原業主2017年以約1,489.8萬元一手買入，帳面虧損約179.8萬元。

事實上，近月啟德二手市場買賣交投淡靜，同區OASIS KAI TAK一個3座兩房單位，實用面積約545方呎，市傳剛以約1,240萬元售，呎價約22,752元，與2017年購入價相比，帳面低逾30萬元。

坐落傳統豪宅區的何文田傲名都錄損手成交。市場消息稱，該盤一個中層單位，實用面積約561方呎，去年底曾開價1,630萬元放售，近期降價至1,550萬元，終再減至1,450萬元沽，呎價約25,847元。單位於2014年購入，現帳面貶值近6%。

滙景三房8球有找

此外，市區鐵路站上蓋屋苑也不能幸免。世紀21聯誠謝寶昭表示，藍田滙景花園14座低層B室三房戶，實用面積約612方呎，原業主購入逾10年一直作收租用途，本月初開價900萬元放售，劈價110萬元，以790萬元賣出，呎價約12,908元。

據了解，近年該屋苑三房單位做價罕聞跌穿「8球」。謝氏又指，銀行對單位估價約919萬元，而8月同層同面積單位，成交價達931.8萬元，即期內樓價跌逾15%。

映灣園劈116萬沽

藍籌屋苑都要劈價破冰。中原王文彬稱，東涌映灣園9月只錄約3宗買賣，包括8座中層E室兩房山景戶，實用面積約543方呎，累減116.1萬元，成交價633.9萬元，呎價約11,674元，相比7月同類型單位做價達800萬元，現時跌價約20%。

美聯梁仲維稱，荃灣海灣花園錄7月至今首宗買賣，單位為3座高層C室，累減120萬元，以630萬元沽。做價較個別銀行估價低約100萬元。