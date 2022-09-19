【產經評論】美元強勢無對手　金融動盪勢難休

本周市場焦點盡在美國聯儲局議息會議結果，基本上加息0.75厘已在市場預期之內，若結果是加一厘，亦不讓人感到太過意外，皆因美國通脹居高不下，聯儲局除了猛力加息收水抗通脹之外，別無他選。資金避險無處容身，繼續流入美元，一匯獨強又將進入另一高潮，一眾非美元貨幣匯率勢繼續破位而下，股匯債市大動盪暫難休止，世界經濟衰退風險大增，「全球攬炒」只怕一語成讖！

美國的高通脹問題，除了因中美博弈及新冠疫情令國際供應鏈巨變，以及俄烏戰爭激化能源及糧食危機外，其實更重要的背景因素，乃美國長年「先使未來錢」，瘋狂印銀紙，濫發貨幣導致惡性通脹叩門。奈何美元主導全球金融，其作為世界第一大貨幣的地位並無對手，造成刻下世界愈亂，美元愈強的局面！

事實上，觀乎全球5大主流貨幣，除美元外，歐元區和英國經濟因俄烏戰爭陷入能源危機，今冬日子難過，對經濟的傷害至今尚無法估底，是故歐元與英鎊兌美元匯價只有繼續跌跌不休；日本仍在逆勢持續奉行超寬鬆貨幣政策，令日美息差不斷擴闊之下，日圓亦只有無底深潭的貶值一途。至於人民幣，雖屬後起之秀，論波幅亦相對穩定，但始終尚未完全開放資本帳，暫無條件挑戰美元。如是者，美元是「打遍天下無敵手」，一眾非美元貨幣齊齊貶值，分別只是貶值幅度多少而已。

對部分歐洲國家而言，債務危機基本上是老問題，在能源短缺和通脹高企之下，債災大概是避無可避，歐元不中用已成定局。日本刻意用弱日圓政策刺激經濟，所謂央行干預將繼續停留在「出口術」。近日人民幣貶破七算，波幅區下移，其他亞洲貨幣更無關可守，韓圜、泰銖、新台幣、越南盾、馬來西亞元等等，兌美元匯率統統破底而下，以外儲儲備托匯如杯水車薪，以美元計價的債務負擔大增，一場新金融風暴正在醞釀。這些問題是路人皆見，卻是束手無策。

強美元正禍害全球，也不見得有利美國。美企在海外業務匯兌收益大減，勢將拖低美股估值，財富蒸發將不利投資與消費。拜登政府狂花錢催谷美國經濟，到頭來這些政策的效益將被高通脹與加息潮大大抵銷，更要提防歐洲經濟深度衰退，將風險外溢至美國，加快市場需求轉弱。近期亞洲往美國航運需求放緩，已響警號。即使新冠疫情影響漸退，世界經濟也幾可肯定難復舊觀，對前景悲觀的預期一旦進一步確立，疊加物價與利率持續急升，正大大增加全球滯脹的風險。

全球超低息和資金氾濫的歡樂派對既已大逆轉，取而代之就是世界進入政治與金融動盪，以及經濟低增長的時代，各地經濟都在「鬥爛」，就看誰先倒下！這些年一直在說的「全球攬炒」，大概要成為事實。山雨欲來，投資者切忌與強美元對着幹，更別急於入市撈底接飛刀，謹記一場世紀暴風雨快要席捲全球市場，目前並非追求回報的時候，萬事得以保本保值為先！