英本周加息0.5厘或0.75厘？目前兩派勢均力敵

外媒報道，英倫銀行(即英國央行)本周將考慮是否進行33年來最大力度的加息，以應對通脹飆升及市場對英國資產的信心減弱。由於英國通脹達到了央行2%目標的5倍，且英鎊幾乎每天都在下跌，央行行長貝利正面臨加快貨幣緊縮步伐的壓力。

法巴表示，(周四)加息0.75厘的理由比加息0.5厘更有說服力。在接受外媒調查的47位經濟學家中，多數人預計英倫銀行將在9月22日將基準利率上調0.5個百分點，使其達到2.25厘

不過，由9人組成的貨幣政策委員會內部的政治動向，以及行長貝利希望出售更多10多年前全球金融危機以來該行為刺激經濟而積累的8,950億英鎊資產，讓本月的政策決定變得複雜化。

英倫銀行8月將基準利率上調0.5厘，是1995年初以來的最大幅度加息。如果本周四加息0.75厘，將是1989年以來最大加息幅度。

以英倫銀行決策者Catherine Mann以及法國巴黎銀行、摩根大通和瑞信經濟學家為首的鷹派認為，壓制通脹是首要任務，英倫銀行不能再落後於聯儲局了。他們認為，首相卓慧思凍結能源成本會使物價到明年保持在比英倫銀行預期更高的水平。

摩根大通指出，目前加息0.5厘或0.75厘的意見勢均力敵，但該行看到了以更大幅度行動的明確理由，加息0.5厘將是一個鴿派意外，在政府採取大規模、尚無資金支持且目標不明確的財政寬鬆政策，同時市場信心下降之際，這個幅度很難證明是合理的。