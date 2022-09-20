債息曲線之父：美國現經濟衰退徵兆…

一手創建債息曲線經濟預測模型、有「債息曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)稱號的杜克大學教授Campbell Harvey周二(8日)警告，美國聯儲局本周可能再次升息0.75厘，美國國債市場最可靠的經濟衰退指標，將因此亮起「紅色警報」，短債利率高於長債利率將被視為是經濟衰退的徵兆。

外媒報道，上周五美國10年期國債的孳息率比3個月國庫券高出35個基點，尚未呈現短債孳息率高於長債的倒掛情形。Harvey強調，聯儲局本周決定升息後，這條孳息率曲線將進入紅色警戒。他強調，3個月國庫券及10年期國債孳息率曲線出現倒掛，先前成功預測之前八次經濟衰退，而且完全沒有「假警報」。

他認為，聯儲局想製造一場經濟衰退來消滅通脹，他抨擊該局在通脹剛出現時毫無作為，如今只能設法引導經濟衰退來亡羊補牢，實在令人遺憾，大家都得為此付出代價。Harvey早在1986年就率先揭露，3個月國庫券、10年期國債的孳息率曲線倒掛，已預告自1950年以來的4次經濟衰退困境。

美國聯儲局將在9月21日召開貨幣政策會議，市場普遍認為將升息0.75厘，升息1厘的機會率亦超過20%。