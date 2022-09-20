東方日報B1：央行超級周　強美元施咒

本周是全球央行「超級周」，市場警告恐正式宣告世界經濟衰退正開始，因除卻日本外，美國、英國、瑞士、瑞典、挪威和巴西等多國，將向世人證明為免重演1970年代通脹失控，會選擇犧牲經濟而大舉加息，高潮從香港時間周四凌晨2時美國聯儲局展開。迄今為止，今年約有90個國家加息，有一半至少一次過加息0.75厘，為15年來最大規模的全球加息潮，也造就了美元獨強而非美貨幣全線潰散的場面！

【美元升幅破紀錄 新興市爆災】

就在「超級星期四」來臨前，美匯指數周一重上110關的20年高位，強見110.12，年內升幅近15%，有望成為該指數1985年推出以來破紀錄表現最好的一年。然而，牛津經濟研究院警告，這已加劇全球經濟增長放緩，並放大各國央行面臨的通脹難題，若美元進一步升值，將是壓垮駱駝的最後一根稻草。

事實上，在聯儲局今年狂加息推動美元漲勢下，中國、日本和歐洲的本幣保衞戰基本上宣告敗北，從斯里蘭卡的燃料和食品短缺、歐洲創紀錄的通脹，到日本暴增的貿易逆差，都可感受到美元勢如破竹。美元強勢有望遏制美國通脹，使國民相對購買力達破紀錄水平，惟同時意味世界各地壓力大增，尤其新興市場的政府和企業面臨美元債務償付成本飆升。國際金融協會(IIF)涵蓋32國的數據顯示，新興市場政府明年底前到期的美元債務共830億美元。

【人幣仍穿7算 禍及亞洲出口商】

人民幣兌每美元上周跌穿7算後，反映官方意願的人民幣中間價兌每美元周一定為6.9396，大幅高於預期647點子，再創史上最大偏強幅度，並已連續18個交易日處於偏強定價，平了2019年紀錄，意味官方欲阻緩人民幣貶值趨勢。然而，市場力量遏不住，反映內地市場的在岸人民幣收市仍在7算以下，報7.0179，跌94點子；反映國際市場的離岸人民幣見7.0258，創26個月以來新低，每百港元兌約89.5元人民幣。

思睿首席經濟學家洪灝認為，內地經濟周期領先全球經濟周期，內地經濟很大程度上仍具有強周期的性質，人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化。由於中美貨幣政策漸行漸遠，美元強勢很可能持續，人民幣弱勢也會持續一段時間。瑞銀首席中國經濟學家汪濤預期，人民幣兌每美元年底處7.15，直到明年下半年或會重回7算邊緣。

市場普遍認為，隨着人民幣「破7」，也牽動全亞洲的經貿關係，因內地是亞洲經濟體最主要的出口地，例如台灣對內地和香港的出口佔總出口值約四成；南韓對內地出口則佔近三成，故若一眾亞幣兌美元貶值幅度不夠多，就是相較人民幣升值，等於在出口商傷口灑鹽，故亞洲周邊經濟體也會順勢跟貶，難怪近日泰銖、馬來西亞元、菲律賓披索和越南盾也同步破底。

【日GDP倒退30年 Yen續弱】

美元獨強令全球第3大經濟體日本跌至與德國同等！隨着日圓兌每美元年內大貶近兩成，以美元計的日本國內生產總值(GDP)跟隨跌至30年最低，自1992年以來首次跌破4萬億美元；若以美元兌140日圓計，基本與排名第4的經濟體德國持平，名副其實「迷失30年」。不堪的是，以美元計價的日經平均指數年內亦累挫兩成，薪金也退到30年前，使日本購買力和人才吸引力驟降。

然而情況恐更糟糕，外資在今年首8個月淨賣出日股達2.7萬億日圓；上周對沖基金增加1.88萬張日圓淨淡倉合約，為3月來最大。日圓兌每美元周一低見143.54，有專家相信會貶向150關口，現時當局處境兩難，若不維持貶值，難以生存的企業將增加，整體生產效率下降，導致工資低迷；若過度依賴貶值，國力下降也難以停止。

鄰國南韓亦面對類似煩惱，昨有傳為加強監控外匯投機，當局要求銀行界每小時通報一次外匯倉位。此前每天僅報告3次，即上午、午休、盤後。韓圜兌每美元周一低見1,396，跌近1%，再創2009年3月以來最低，同時亦成為外資沽空對象，截至8月29日，韓股年內沽空交易中外資佔約72%，外儲年內縮270億美元。

【歐加息損經濟 英步後塵】

歐元和英鎊除受累強美元外，還有俄烏戰事導致能源戰，歐元兌美元屢創20年新低，英鎊更是37年最殘，使截至上周，美國對已開發經濟體的貿易加權美元指數年內飆10%，為20年最勁，相比新興市場指數僅漲3.7%，遠低於2020年疫情高峰，反映發達國匯價跌幅更慘。

隨着冬季來臨，經濟學家認為，歐元區未來12個月連續兩季經濟萎縮的機會達80%，德國最早或本季開始；通脹料在下季達9.6%高峰，幾乎是歐洲央行目標的5倍，故10月央行加息0.75厘的機會逾半，明年2月底前料把存款利率上調至兩厘。央行為加息而犧牲經濟，令歐元兌美元周一再瀉至0.9967。

另因英女王逝世而將議息會議押後至本周四的英倫銀行，市場雖仍以預期加息0.5厘為主，但對上調0.75厘的預期開始升溫。若最終加0.5厘，英鎊兌美元或見1.1水平。

【澳元較硬淨 大行唱好坡元】

至於抗美元「贏家」，可謂是跌得相對較少的貨幣。澳元兌美元周一處於0.6674，年內跌近8%，相對其他主流貨幣已是溫和，雖然澳洲年內加息至2.35厘，令人擔心不利樓市，不過，央行昨稱，對新買家來說反能因樓價下跌，減少按揭而受惠，估計央行今年的加息行動會令未來約兩年樓價跌至少15%，讓新買家的按揭減少約20%。

另一隻「跑贏」貨幣是新加坡元，周一兌每美元報1.41，年內貶約4%，目前市場押注當局10月再收緊匯率政策，高盛、花旗和三菱日聯等紛看好坡元，兌每美元未來幾個月有望彈逾1%至1.38水平。

【港元一個月拆息逾2.44厘】

與樓按相關的一個月期港元銀行同業拆息(HIBOR)周一升至2.44厘以上，已連升7天；3個月期拆息亦升穿3厘，續創近14年高；一年期拆息已升穿4厘。香港銀行大部分已上調H按封頂息及P(最優惠利率)按按息，但銀行資本成本仍高，而按揭用家則趕「水尾」做轉按。以H+1.3厘計，H按息本應為3.74厘，但受到封頂利率(普遍為2.75厘)所限，銀行以昨日計算已少賺約一厘。美國聯儲局本周議息，市場一般預計港銀將跟加P息0.25厘。

尾班車效應下，刺激按揭用家加快提出轉按申請。中原數據顯示，8月銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄2,231宗，數字連升3個月，按月再升8.8%，較去年同期增加6.1%。總結首8個月錄15,199宗轉按登記，按年增28%。中原按揭董事總經理王美鳳指出，主因是今年轉按優惠較吸引，政府放寬按保亦推動轉按量增加。

8月滙豐銀行轉按市佔率19.5%，有434宗，重奪轉按市佔冠軍。4大銀行轉按市佔率增2.4個百分點至63.7%。