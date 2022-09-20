惠譽︰內地電動車企18個月內難實現經營溢利
2022年09月20日 05:00
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內地電動車銷量增長凌厲，「造車新勢力」輩出，惟國際信貸評級機構惠譽表示，中國電動車企業上半年除比亞迪(01211)外普遍仍難賺錢，預計就算市場地位較領先者下半年虧損可望收窄，大部分電動車公司未來12至18個月內不太可能在經營溢利層面收支平衡。
比亞迪股價昨(19日)逆市升0.27%，惟蔚來(09866)和理想汽車(02015)分別瀉6.38%及5.04%，小鵬汽車(09868)跌4.19%，收報57.05元，創來港上市後新低，完全忽略國家發改委稱將與其他政府部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，營造有利產業發展的環境。
惠譽指，內地車企上半年業績較佳者就數比亞迪、長安汽車和廣汽集團(02238)，並拆解比亞迪期內汽車業務毛利率升至約18%，主要是電動車價格提升及產品結構有改善，停產不盈利的的燃油車後，高端電動車的銷量比重提高，其自產電池和部分晶片的戰略亦有助抵禦供應鏈和成本上的挑戰。
不過，廣汽的增長更多來自主要合資企業貢獻的穩健投資收益，正在發圍的電動車品牌廣汽埃安營業虧損擴大，跟吉利汽車(00175)旗下吉利極氪類似，為傳統車企電動車業務普遍現象。其他主打電動車的公司更是蝕錢居多，如蔚來、理想和小鵬是在銷售增加的同時錄得虧損擴大。
即使許多電動車公司預計毛利率今季開始復甦，惠譽擔心，產品結構變化、潛在價格競爭和持續高昂的研發與銷售費用將繼續威脅他們的盈利能力，更何況電池供應商上季修改了成本轉嫁機制，電動車公司將持續面臨電池價格上漲。大型國有車企仍可從賺錢的中外合資車企及其傳統自主品牌業務獲取資金，支持其電動車業務的發展。