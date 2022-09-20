惠譽︰內地電動車企18個月內難實現經營溢利

即使許多電動車公司預計毛利率今季開始復甦，惠譽擔心，產品結構變化、潛在價格競爭和持續高昂的研發與銷售費用將繼續威脅他們的盈利能力，更何況電池供應商上季修改了成本轉嫁機制，電動車公司將持續面臨電池價格上漲。大型國有車企仍可從賺錢的中外合資車企及其傳統自主品牌業務獲取資金，支持其電動車業務的發展。