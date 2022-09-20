林嘉麒：港股弱勢未改　仍有急跌風險

恒指一周後，失守了18,800點的支持，昨日亦曾穿過18,500點，距離年內低位18,235也愈來愈近，持續弱勢未變，只是跌幅較外圍少。本周焦點多，除了富時中國A50指數季度調整外，今日(20日)將公布一年期和5年期以上貸款市場報價利率(LPR)，上周央行開展4,000億元MLF操作，對沖當日到期的6,000億元後，實現2,000億元的資金回籠；操作利率持平於2.75%。這是MLF連續第二個月縮量續做，而市場最大關注是聯儲局的議息會議。

目前，市場預期本周加息四分三厘，儘管仍有加息一厘的機會，惟可能性不大，畢竟8月美國CPI數據未至於失控，當然核心通脹是令人憂慮的。另外，市場預期現在至年底，聯邦基金利率會累積加約185點子，到明年三月合共加幅210點子。換言之，年底及明年三月聯邦基金利率終端水平分別為4.18%及4.4%左右(未計四捨五入)。再比較聯儲局六月時Dot Pot預期今年及明年底的聯邦基金利率水平分別只有3.375%及3.75%，於是結論相當簡單；情況一，本周局內委員最新Dot Pot必然會上移，並貼近市場預期水平。情況二，由於委員六月時預測跟最新市場預期已偏離約七十點子，要委員將預測中位數推升至高於市場現時共識水平(即一次過推高70點子以上)存在難度。因此，出現情況一的可能性較大，但出現相關可能性短線而言似乎不足以再推升市場預期對利率走勢預期。既然如此，除非Dot Pot及聯儲局最新言論比近月更鷹，否則議息會議後債息或有所調整，尤其已經超賣的短債。

話說回頭，從最新資金流走勢，兩個資金流數字出現偏差，EPFR數字顯示股市重新錄得資金流入，反而集中計算美國基金配置的Lipper，結果是股市資金加快外流。純粹看近半年的資金流走勢，不論股、債及貨幣基金流向基本上是沒有任何一個資產是有明顯增減變動趨勢，很大程度上反映通脹，利率向上，及經濟前景因素左右，資金配置根本上是毫無方向可言。美股跌至兩個月低位，加息憂慮推升實質利率。簡單一個計算，八月底至今，實質利率由0.81%升至現水平幅度約為20點子，標普500同期2022預期市盈率由大約17.5降至17.1倍，數字上廿點子的實質利率向上對估值壓縮約為2%左右，到底是影響可控抑或未盡反映，相信隨着利率走勢預期更明朗及盈利預測進一步更新，屆時會有更好答案。

上周五美債債息輕微向上，惟走勢反覆甚至出現某程度上Disorder。以5/30年債息曲線為例，單日倒掛幅度由超過-20點子，一度又大由收窄至約-10點子左右。一方面，當晚密歇根大學通脹預期數字回落進一步推低債息，但臨近尾市，供應增多因素再推升長息。本星期最少有200億美元企債發行，另外昨日(19日)為數120億美元20年期國債亦會拍賣。上周五多期結算完畢，美國市場將更見波動，不排除美股或美債再出現技術性反彈，惟整體趨勢將更危。恒指近期是悶跌，但急跌的可能性仍存在，投資者不宜掉以輕心。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)