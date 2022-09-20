廖嘉豪：環球配置保持偏好優質收益工具

美國聯儲局本周繼續大幅加息似乎已成定局，這輪加息周期的最終政策利率或接近4%，明年美國經濟增長或大幅放緩，就業人數可能減少100萬至200萬人。環球多間央行積極收緊政策對抗通脹影響下，2023年全球經濟料停滯或衰退，可能要到2024年才復甦。企業盈利或在今年保持增長並創下歷史新高，但宏觀環境轉差，明年有機會下跌約10%。

面對目前市況，投資者在環球資產配置方面，仍適宜對股票持偏低比重，對固定收益工具

則持偏高比重，意味策略仍然傾向於防禦力更高、能創造收益的優質資產。不過環球股票並非一面倒看淡，當中或可偏好最穩定的美國股息增長股及環球藥業股，對歐洲、日本和環球小型股票中的周期性行業，需要繼續保持警惕。固定收益的部署集中在美國投資級別債券，對歐洲和日本債券，保持顯著偏低比重。長期債券收益率在近期的「熊市趨平」中攀升，但並未超過6月達到的水平。隨着聯儲局收緊政策，收益率曲線有進一步趨平的空間，預計美國10年期國債收益率或在今年底和明年底回落至3%和2.5%水平。

今年除了債券和股票價值大幅下跌外，主要資產類別波動性都顯著上升，惟波動之中亦出現過強勁反彈，例如美國股市從6月中旬到8月中旬上漲了18%，某程度上再一次證明「擇時投資」沽貨離場，未必是最明智，可能錯過了修補回報的機會。鑑於宏觀經濟受到衝擊和政策緊縮，未來幾個月環球資產應該會繼續廣泛波動。投資者應該在策略上關注可靠的回報來源：可持續派發的股息和優質投資級別發行人和政府的債券票面收益。

今年美元兌外幣走強，進一步影響美元以外資產回報，例如目前在資產配置中，較適合持偏低比重的日本股票，日圓今年貶值了20%意味着日本股票以美元計價的回報跌幅更大。換角度看，匯市形勢變相提高了持有美元資產回報，固定收益工具尤其受惠。展望未來，即使聯儲局收緊政策的累積影響拖累到經濟放緩，美元仍可能繼續走強。或與過去周期一致，即是在基本驅動因素不再改善後，美元仍會上漲。然而，美元的極端走強可能在未來一年內見頂。這將在許多方面改變投資格局，並預示着未來一段時期，本行對美國的積極偏好可能發生轉變。

短期內較高的實際利率——以及未來經濟放緩——對大宗商品價格構成下行風險，即使東歐的供應仍然受到干擾，並且在未來一年之後仍可能繼續減少。歐盟與俄羅斯的貿易大幅減少，液化天然氣(LNG)的需求增長依然強勁，不過其他化石燃料則可能為全球創造冗餘能源供應。當然向低碳能源轉型所需的大宗商品(如電動汽車金屬)的長期前景強勁。話雖如此，鑑於對整體經濟前景和投資定位的看法，投資者適宜剔除對大宗商品股票的策略性主題偏好。考慮到這一點，短期內更高的實際利率和走強的美元也可能為金價帶來壓力。雖然減持黃金可能是增加短期投資級債券(本行上個月增加的資產)部署的資金來源，但鑑於對未來的預期情況，黃金可繼續被視為潛在的投資組合風險對沖工具。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪