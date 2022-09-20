道指升197點　美匯指數逼近20年高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.59；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報7.0011；美元兌日圓處143.28；歐元報1.0029，英鎊報1.1439。金價處1,675.58美元。布油報91.74美元，紐油報85.31美元。比特幣靠穩，報1.95萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報31,019點，升197點或0.64%；標指收報3,899點，升26點或0.69%；納指收報11,535點，升86點或0.76%。

●美匯指數曾升近0.6%，高見110.18，逼近20年高位。

●日本8月CPI按年升3%，高過預期。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報18,683點，升117點或0.63%。

●即月恒生指數夜期收報18,693點，升119點，高水127點，成交14,379張。

●美國政府將於11月份釋放1,000萬桶石油儲備。

●美國8月房屋價值創2011年以來最大按月跌幅，建築商信心創紀錄最長跌浪。

●紐約期油升0.62美元或0.73%，收報每桶85.73美元；布蘭特期油升0.65美元或0.71%，收報每桶92美元。

●紐約期金收報每安士1,678.2美元，跌5.3美元或0.3%。

●德國DAX指數收報12,803點，升61點或0.49%；法國CAC指數收報6,061點，跌15點或0.26%；英國股市因為英女王伊利沙伯二世舉行國葬而休市一天。

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