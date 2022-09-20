擁有北部都會區優勢　ONE INNOVALE加入智能科技元素

由恒基地產發展、位據粉嶺北新發展區的首個全新大型住宅項目One Innovale因位置優越兼搶佔先機，第一期One Innovale - Archway早前推售的價單單位，不用2星期已迅即被買家搶購一空。由於銷情熾熱，為滿足市場需求，發展商推出第二期ONE INNOVALE - Bellevue，首批推出83伙，折實平均呎價14,398港元，其中10伙開放式戶折實價為「三字頭」，入場費低至306.8萬元，並迅即錄超額認購逾12倍，發展商更二度加推共110伙應市。

該期C座提供408伙，戶型為開放式至四房半，特別適合年輕上車客及同區換樓人士選購。ONE INNOVALE - Bellevue今次新增全新一房示範單位，參照C座10樓17室撘建，實用面積288方呎，內櫳行年青人喜愛的簡約風，設有開放式廚房，門口玄關位更盡顯心思，設有木制長椅方便住戶出入穿鞋及除鞋。

現今市民防疫意識極高，屋苑所配備的設施亦迎合實際需要，所有單位具「聰明空間」天花收納、部分單位玄關預設鞋櫃、智能消毒衣櫃、全自動啟動智能紫外光UV-C 殺菌器及國際級品牌廚具等。至於屋苑的Smart living創新設計包括獨創專利「智能滅菌電梯」、首創專利「淨化消毒門廊」，而公共空間設空調空氣淨化機，公共洗手間更裝設智能座廁廁板，旨在全力掃走病毒。

除了住得好，當然亦要玩得「潮」！住客會所總面積逾3.6萬方呎，創新設施如模擬滑雪機、影樂池睇戲、水中健身器材外，更加引入時下極流行的元宇宙概念，打造「Club Innoverse」空間，其中以XR技術打造出實境與虛擬並存的會所空間，餐廳及瑜樂坊可以轉換周遭的景觀，而更有趣的是玩家可置身於一獨立房間內，戴上專用儀器便可窺探不同星體的奧秘。

北部都會區佔地廣達約300平方公里，以創新科技作經濟引擎，打造全新國際創新科技中心，而由香港及深圳兩地政府共同發展的落馬洲河套區港深創科園，是香港歷來最大的創科平台，未來創造約5.2萬個職位，對經濟貢獻每年達520億元，預計於2024年起分階段落成。ONE INNOVALE地理位置優越，既坐落於北部都會區之核心，盡享「北環創科走廊」的優勢，亦與深圳接近，機遇處處。

項目附近交通配套亦相當完善，新界北的交通網絡系統將以鐵路為主，現經港鐵東鐵綫由港鐵粉嶺站或上水站到紅磡站只需約35分鐘；而規劃中的港鐵北環綫將分兩期落成，並增設4站接駁東西鐵路。待全綫通車後，鐵路系統將連繫整個新界。另外，政府亦著手研究如興建北環綫支線穿貫河套區，連接皇崗口岸的可行性。可以預視未來的交通將更為便捷。