國際清算銀行：主要經濟體宜大力加息

外媒報道，有「央行之母」之稱的國際清算銀行(BIS)敦促主要經濟體，即使面對經濟衰退及匯市波動的威脅愈來愈大，仍要大力加息。

BIS的季度報告承認，經濟衰退和債務風險都在上升，但表示令全球通脹回落仍是最重要。

BIS貨幣和經濟部主任Claudio Borio表示，及時和強而有力地採取行動是很重要。前端發力(加息)往往會減少硬着陸的可能性。

他指出，這是至少自第二次世界大戰以來，決策者首次在債務危機已爆發及對定價過高的樓市存在嚴重擔憂下，嘗試解決通脹飆升的問題。他又稱，如果之前有經濟衰退的風險，風險已經增加。

BIS的報告又警告，取締俄羅斯的石油是困難的，原因是其他主要生產國的閒置產能有限，以及對新項目的投資受到抑制。因此，這可能導致與石油相關產品的價格持續上漲，此外，天然氣價格上升，可能對電價產生長期影響影響，並對工業生產帶來重大阻力。

另一方面，在美國之外，美元飆升加劇通脹問題，令發展中國家受壓，這些國家大量借入美元，但隨着本國貨幣急挫，難以償還貸款。Borio表示，這可能會對收緊貨幣政策方面上帶來進一步壓力，以防止貨幣大幅貶值，並可能觸發外匯干預，作為一種額外工具，有些國家已經這樣做。