【高盛推介】阿里、美團低位靠穩急彈 資金兩邊部署
2022年09月20日 10:52
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(19日)跌約3.6%，當中曾低見83.2港元，創3個月新低，周二(20日)早段反彈。現報86.15元，升約2.9%。有報道指富達國際旗下中國基金於上月底，進一步增持阿里等中國互聯網公司股票，並將阿里美股持倉移至港股。
美團周一失守170元水平，跌約1.5%，周二早段亦反彈。現報175.8元，升約3.8%。美團宣布，旗下美團自動配送車全國營運中心正式落地北京順義。
觀察個股輪證資金流向，上周五(16日)及本周一共錄得約1,910萬元資金流入阿里好倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。同期淡倉共錄得約850萬元資金流入。
美團方面，上周五及本周一共錄得約100萬元資金流入好倉。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約590萬元。
觀察港股通資金流向，周一北水繼續沽出美團，錄得約3.5億元資金淨賣出。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價95元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(23240)。高槓桿選擇可留意低街貨阿里購(22788)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(62930)，遠牛選擇可留意阿里牛(64039)，與現價有約6及9元收回距離。
阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、行使價95元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里購22788，行使價100元，2022年12月23日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛62930，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛64039，收回價77元，行使價75元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，近15元收回距離熊證。
美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。
美團購23156，行使價192元，2022年11月23日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
美團牛66306，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.5倍， 高槓桿、低面值。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.4倍，熱門、中期。
美團熊69979，收回價205元，行使價208元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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