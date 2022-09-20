【高盛推介】保險股低位整固 輪證點揀？
2022年09月20日 11:59
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周二(20日)早段逆市回調，高見44.75港元後倒跌，最低報43.3元的4周低位。現報43.75元，微跌約0.4%，落後大市。平保公布，今年首8個月，平安財險原保險合同保費收入達1,953.5億元人民幣，按年增11.6%。
而周一(19日)持平收市的友邦保險，周二早段低位靠穩反彈，早段高見71.8元後升幅略收窄，現報71.6元，升約0.6%。有券商料隨着疫情防控措施的緩解，友邦今年下半年，其香港及東盟地區銷售將可重拾增長勢頭。該行維持友邦「跑贏大市」評級，目標價95元。
觀察個股輪證資金流向，上周三(14日)至本周一皆錄得資金流入平保好倉，合共約620萬元。上周二(13日)至本周一共錄得約620萬元資金流入淡倉。
友邦方面，好倉於上周二至本周一皆錄得資金流入，合共約800萬元。
平安購22950，行使價53.43元，2023年1月20日到期，實際槓桿8.9倍，高槓桿。
平安購23632，行使價50元，2023年2月23日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。
平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，實際槓桿9.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。
平安沽21437，行使價39.38元，2022年10月26日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿、低街貨。
平安沽25029，行使價38.45元，2023年2月21日到期，實際槓桿5.0倍，中期、低街貨。
平安熊64038，收回價50元，行使價50.6元，換股比率100，實際槓桿6.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。
友邦牛67095，收回價68元，行使價67.4元，換股比率100，實際槓桿17.2倍，相近收回價近牛中街貨最低。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.3倍，中期、低街貨。
友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿5.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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