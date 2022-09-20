養一隻豬賺過千人民幣！冬天豬價大升在望？

內媒報道，中秋節前後，受旺季需求增加預期提振，內地生豬市場再現升勢。目前，自繁自養下生豬每隻平均盈利理論值已突破千元人民幣(下同)。在政策不斷保供穩價等作用下，今個冬季生豬市場或難出現大幅上漲的局面。

受中秋需求旺季等因素提振，節日前後，內地生豬價格仍出現小幅上漲。內媒數據顯示，全國生豬出欄均價從節前的每公斤22.9元，上升至突破23元，隨中秋假期進入尾聲，豬價出現短暫回落。生豬市場價格周一(19日)再現上揚。

報道引述分析指，目前正值消費季節性增長期，天氣涼爽、學校開學支持，養殖端對後市預期樂觀。前期因高溫天氣，南方地區部分生豬提前出欄，之後將加大北豬南運的數量，從而支持豬價上漲至更高水平。

近年來，受玉米等飼料原料價格持續高企影響，飼料企業已對成品料價格進行多輪上調，下游養殖端成本壓力上升。不過在目前生豬價格穩定向上的走勢下，養殖端盈利情況已好轉。

分析指，周一生豬自繁自養的理論盈利值已達到每隻1,129.39元。內媒數據顯示，從6月開始，在自繁自養條件下，每隻肥豬養利潤保持在300元以上，且生豬市場開始已扭虧為盈。截至上周四(15日)，自繁自養條件下每隻肥豬養利潤基本在700元以上。

截止上周四，全國瘦肉型生豬出欄均價為每公斤23.21元，普通豬肉白條均價在34.5元。全行業的成本線水平普遍都在17至18元，所以自繁自養一隻110公斤左右的肥豬，實際每隻平均利潤大概在500至700元。

分析師指，雖然從去年7月至今年4月，能繁母豬產能有一定調減，但整體的絕對數量仍在4,100萬隻以上，後期生豬供應有保障，豬價不具備大幅上漲基礎。惟他認為，就快步入秋冬，豬肉消費或比較旺，故價格可能會有小幅上漲空間，但空間不會太大。