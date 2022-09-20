致同香港： ISSB三項要求可納入香港可持續發展匯報準則

會計師行致同香港表示，國際可持續準則理事會(ISSB)計劃於2022年底完成制定可持續發展資訊披露新準則，此乃全球可持續發展規則近期一個重要進展。致同香港預期ISSB所建議的準則很可能會成為各個不同法制管轄區的可持續發展匯報基準，並被納入當地的監管規定，而且預期新準則於今年底正式發布後不久，很快會開始應用於個別司法管轄區。

該行認為，ISSB所建議準則中的三項要求，可優先納入香港交易所上市規則附錄27，亦即是本港上市公司可持續發展匯報的現行準則。這有助提升透明度，讓投資者可獲得更多相關資訊，從而令本港充分發揮可持續投資的潛力和提升其綠色金融中心地位。

該三項要求，包括披露資訊以讓投資者能夠評估可持續發展的重大風險和機遇對公司企業價值的影響，尤其是披露可持續發展相關財務資訊；披露涉及公司價值鏈中可持續發展風險和機遇的重要資訊；以及根據與氣候相關披露準則，對氣候風險進行情景分析。

今年較早時，ISSB曾就其建議的兩套可持續發展資訊披露準則發起諮詢，旨在統一關於環境、社會和企業管治(ESG)匯報的不同標準，從而為各地資本市場建立一個適用於可持續發展資訊披露的更為一致的全球基準，這兩套準則包括可持續相關財務資訊披露一般要求和氣候相關披露要求。香港證監會和香港交易所正在評估可否以氣候優先的方針對香港上市公司實施ISSB準則，將此列為首要工作。

該行副管理合夥人夏其才預期，本地可持續發展匯報準則將與全球標準趨於一致，呼籲政策制定者就準則提供更清晰指引，包括清楚地界定所建議準則中的關鍵術語並列舉更多案例説明，允許更具彈性的執行時間表，以及當小型企業在遵守新規定遇到困難時給予支援。該行諮詢總監黃美燕則提醒，ISSB所建議的準則將要求可持續發展相關財務資訊以及財務報表須同時發布，敦促公司為新的可持續發展匯報準則做好準備。