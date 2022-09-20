景順：內地防疫料維持　將出台更多政策撐內房

港府近日傳出正積極考慮實施「0+7」入境檢疫措施，景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭表示，消息對港股而言具利好作用，香港經濟在過去逾兩年時間受疫情打擊，任何疫情放寬措施將肯定能推動投資者信心，亦能帶動旅遊相關的零售業。

至於中國科技股前景，他表示，無法斷定監管風險已完全消失，但監管規定大致已訂立，正邁向行業鞏固時期，科企亦慢慢開始適應在新規例下運作，這些科技股估值目前對比美國及其他地區的同業存在一定折讓，對長期投資者而言相對吸引。

下月舉行的第二十次全國代表大會(二十大)會議成為投資者關注焦點，趙氏指，不期望會上公布任何有關防疫政策的變化，料當局將至少繼續施行重點地區封鎖(Targeted Lockdowns)直至明年首兩季。內房方面，年初時內地中央政府主要依賴地方政府處理內房危機，但目前正開始着手在國家(National)層面干預房地產行業，料將推出強而有力的貨幣和財政政策支持行業復甦。

能源方面，料今年美國天然氣價平均每百萬英熱單位(mmBtu)不足5美元，而歐洲則較貴，兩地價格差距在冬季將更為顯著，主因歐洲能源危機未有紓緩迹象。

該行在資產配置上，債券偏好大於股票，尤其長期政府債券，包括美國、新興市場，以及英國等地。股市方面，則減持美股和歐股，主因前者明年盈利增長料無法帶來驚喜，後者則仍受困於地緣政治誘發的能源危機。