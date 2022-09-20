調查：72%港人擬未來1年增加向海外匯款金額

科技公司Wise有一項研究發現，72%港人擬於未來12個月增加向海外滙款的金額，三分之一(33%)的受訪者有意增加外遊或度假開支。

該項由Coleman Parkes進行的獨立調查發現，53%受訪者現有向海外親友滙款的習慣，僅30%預期會於未來12個月增加滙款金額。受訪港人預期向海外滙款的主要原因為投資(26%)，其次是訂購產品或服務(23%)，以及婚禮、生日等慶祝活動(20%)。中國內地(41%)、美國(28%)、英國(21%)及日本(15%)是最多消費者滙款的市場。

調查亦發現，消費者因滙款服務未能與時並進而深受影響。近半受訪港人(46%)表示高昂的滙款收費是國際滙款的主要缺點，其次為隱藏費用(44%)、轉帳緩慢(40%)，以及兌換率欠佳(40%)。

此外，國際滙款的實際費用亦難以理解。僅四分之一(24%)受訪者認為了解海外滙款的收費架構很容易，但未能正確分辨到滙款所涉及的實際費用的受訪者卻高達86%，當中包括基本交易費以及匯率附加費用。約有四分一(25%)的受訪者甚至覺得國際滙款服務是免費的。