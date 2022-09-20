【產經直播】成交奀　恒指升勢曇花一現？

港股反彈，恒指周二(20日)高開134點後，一度升295點，收市仍升215點，報18,781點，成交僅730億元。港股雖然結束兩日跌市，但成交偏奀，難以支撐升勢？在美國議息前，加上人民幣兌美元中間價繼續創逾兩年新低，市況淡靜，悲觀情緒繼續主導？

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