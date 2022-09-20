【產經直播】成交奀 恒指升勢曇花一現？
2022年09月20日 16:17
東網電視更多新聞短片
港股反彈，恒指周二(20日)高開134點後，一度升295點，收市仍升215點，報18,781點，成交僅730億元。港股雖然結束兩日跌市，但成交偏奀，難以支撐升勢？在美國議息前，加上人民幣兌美元中間價繼續創逾兩年新低，市況淡靜，悲觀情緒繼續主導？
電動車股強勢，小鵬汽車(09868)重磅SUV新車發布在即，加上量產城市場景高端級智能輔助駕駛(NGP)開始在廣州試點，股價飆升近9%。比亞迪股份(01211)發布新一代刀片電池大巴底盤技術平台，股價亦升逾9%。消息仲可以炒幾耐？另外內地電動車製造商零跑汽車(09863)周二(20日)起招股，股份抽唔抽得過？
內需板塊走勢個別。體育用品股普遍上升，其中，瑞銀最睇好李寧(02331)，評級「買入」，李寧股價升2%。體育用品股可吼？有咩要留意？另方面，內地餐飲股表現迥異，海底撈(06862)跌逾7%，呷哺呷哺(00520)則抽升一成三，何解會出現呢個情況？
內地9月份1年期貸款市場報價利率(LPR)，及5年期LPR雙雙不變，均符合市場預期，內房股個別發展。但富達表示，內地短期再減息可能性偏高，惟同時不預期會推出超大規模貨幣或財政政策，未來內房股走勢點睇？碧桂園(02007)遭標普降評級，股價跌2%，股份勿沾手？
《東網Money 18》搵嚟利達LW基金經理及合夥人黃耀宗同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道