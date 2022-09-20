道期偏軟 金價跌至1668美元
2022年09月20日 16:25
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美匯指數報109.63；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報7.0171；美元兌日圓報143.65；歐元處1.0008；英鎊報1.1435。金價弱見1,668美元。布油報92.32美元，紐油報86.01美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨跌36點。
●市後關注點
-20:30 美國8月建築批核；美國8月新屋動工；加拿大8月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報18,781點，升215點或1.16%。國企指數收報6,405點，升67點或1.06%；科技指數收報3,853點，升75點或1.99%，主板成交730億港元。https://bit.ly/3BmHb1y
-新股專輯：零跑科技今起招股，入場費6,262元。
●內地A股揚升，船舶製造股領漲。https://bit.ly/3eXSW7f
●中國經濟：
-內地料2035年逾60歲老人將破4億，佔比高逾30%。
-內地逾10個城市試行二手房「帶押過戶」政策。
●通脹打擊貨物需求！美國長堤港進口量連跌兩個月。
●經合組織：戰爭疫情氣候衝擊，60國納「脆弱境況」類別。
●「缺芯」危機持續！全球上周減產4.78萬輛汽車。
●日本政府將動用逾1900億元應對通脹和疫情。
●世銀：中國不願提出更多經濟刺激措施，加重美國負擔。
●澳洲央行會議紀錄：未來放緩加息速度的可能性加大。
●逆市請人！美國運通擬增聘1,500名技術專才。
●福特響警！第三季成本恐增78億累業績。
●國際清算銀行：主要經濟體宜大力加息。
●傳沙特主權基金計劃招聘50人團隊，擴大在美投資。
●調查：72%港人擬未來一年增加向海外匯款金額。
●元宇宙惹的禍？朱克伯格今年身家勁縮逾5,500億。