專家樓評：加息有時減息有時　宜趁業主增議價低買

8月份香港新冠確診人數回升，在加上加息的陰霾下，成交量依然於低位徘徊，但一二手交投已明顯較七月份回升。根據一手銷監網紀錄，8月份一手成交宗數逾2，000宗，創15個月新高，較7月份升1.2倍，8月成交當中，逾88%來自兩個全新上車項目，分別是粉嶺One Innovale及屯門NOVOLAND。

二手方面，由本行統計的十大屋苑，8月份共錄得159宗成交，較7月份升11%，雖然期內多個藍籌屋苑如沙田第一城，太古城等皆錄得近年新低價成交。一二手成交回升反映市場剛性需求依然強勁，現時只欠缺入市的決心。

市場常將近期市況淡靜，歸咎於美國的連串加息。無可否認，加息的確增加了置業人士的供樓負擔，對投資市場無疑帶來衝擊，但加息是否一定令樓價大跌? 筆者認為不是必然。以歷史數據而言，美國對上一次加息期是2016年至2018年間，當時美國加息9次，共2.25厘，香港只跟加一次0.125厘，期內中原城市指數CCI錄得25.5%的升幅。

況且，過去10多年，香港物業市場於政府的多重「辣招」保護下，早已將投機者摒除出物業市場，多年來已由用家或長線投資者主導，況且於壓力測試下，業主們供樓基礎穩健，並未會因為加息，而對其供樓帶來嚴重財政壓力，自然不會願意大幅劈價離場，因此即使於兩年多的疫情下，中原城市領先指數CCL，由2020年3月至今年8月，只微跌了0.9%，相對同期恒指下跌了23.8%，物業市場較其它投資工具絕對穩健。

面對能源價格上升，歐美市場短期內仍需以加息對抗通脹，但相信經過一輪大幅加息後，通脹回落，定必需要減息刺激經濟，而且香港加息步伐較美國慢，現時香港按揭息率仍然徘徊2.5厘左右，相比起97年22厘按息，現時仍是極低息年代。筆者認為，具置業需要及意欲的準買家，不妨趁現時業主議價幅度大之時，加快入市決定，相信現時議價幅度的吸引力絕較加息影響為大。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑