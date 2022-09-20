香港4大核心購物區共845個吉舖　尖咀彌敦道數量最多

由左至右，鋑聯控股盧展豪及美聯旺舖梁國文。

香港受第5波疫情重創，加上遲遲未能落實通關，飲食業擴充出現瓶頸，服裝、化妝品、個人護理及藥物等零售行業表現仍然疲弱。美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年7月及8月份4個核心購物區共錄得845間吉舖，空置率約11.2%，而期間空置量最高街道為尖沙咀彌敦道，期間共錄37個吉舖，至於空置率最高街道為銅鑼灣波斯富街，空置率高約30.3%。

而今年7至8月份銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角4個核心區共錄得的吉舖數量，較今年第一季(即3月份數字)略增16間，空置率微升約0.2個百分點，元朗空置率則由上年第三季的4.5%稍微下降。

盧又指出，第5波疫情的打擊加上長期通關無期，市民消費意欲受一定程度的影響，飲食業前景未見明朗，自2020年第三季之後，核心區食肆數目在今年第三季再次錄得淨跌幅，對比第一季數字，核心區今季共淨減少15間食肆。

4個核心區中，化妝品/個人護理，以及藥物/醫療健康用品行業店舖，在本季度就分別只有114間和185間店舖，較2022年3月時數字相比，分別各淨減少6間。受到重創的行業則要數衣服/鞋履/皮具的店舖，該區中錄得660間同類商戶，較2022年3月的數字，減少14間，為核心區中店舖淨減少第二多的行業。而今季核心區短租商戶數目錄98間，比第一季淨減少5間。

展望後市，美聯旺舖董事梁國文認為，經歷第5波疫情後，市面上的人流逐步恢復，料舖市最壞時刻已過，預料未來半年4大核心區街舖空置率將見頂，甚至會輕微回落，維持在10.5至11.5%水平，元朗區空置率則料約4至4.5%。