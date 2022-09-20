美國難避免硬着陸　5年內年均經濟增長僅1.75%

荷寶投資管理策略師Peter van der Welle認為，美國很難避免出現經濟「硬着陸」，主因是三個有利經濟增長的引擎正在減弱，即包括低實質利率、超額儲蓄，以及房屋負擔能力。

Welle指，隨着實質利率向上，消費增長將回落，資產價值和儲蓄亦將大幅消失，去年至今年初家庭儲蓄已在減少，家庭貸款則上升，這些因素最終將損害消費增長。目前民眾的房屋負擔能力明顯正減弱，大部分家庭約25%收入需用來還房貸。他又指，一般而言，樓價下跌10%，意味民眾消費增長減弱1至1.5個百分點。

他表示，宏觀波動正加劇，未來經濟走勢變得難以預測。在基本情景下，料全球經濟在美國明年踏入衰退後，將經歷一個不穩的恢復期，美國未來5年均經濟增長率為1.75%；中國則料低於5%。他認為此一情景發生的機率達到60至70%。

在樂觀情景下，美國未來5年的以年率計的實際GDP增長為2.75%，中國則有望達5.5%。此預測是基於以下假設︰美國投放在發展環保和疫情後針對創新科技的資本開支，在經濟數據中產生正面成效。同時，中國亦能在明年建立群體免疫、解除封城措施，並成功控制其房地產行業風險。

至於最壞情況方面，聯儲局將無法控制通脹，1980年代極端加息將重演，需經歷兩次衰退方能壓抑制通脹。