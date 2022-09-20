沙田顯和里住宅地以逾7.86億元批予永泰地產
2022年09月20日 18:22
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沙田顯和里住宅地皮毗鄰公屋顯耀邨，佔地約14890方呎。
地政總署公布，沙田顯和里住宅地以7.8638億港元批予永泰地產(00369)。以發展純住宅項目計，平均每方呎樓面地價約8,802元。
萬科海外(01036)及永泰地產合作投得上述住宅地，可作純住宅發展，可建樓面89,339方呎，兩間公司各佔項目50%權益。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，該區鐵路及巴士交通網絡完善，而生活配套發展成熟，加上區內近年少有新地皮推出，相信積存不少置業需求，預計該地皮會用作發展中小型住宅，滿足市場需求。
同時，永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒指，集團非常高興與萬科海外合作，成功投得是次地皮。發展項目位置優越，毗鄰顯徑及大圍雙鐵路站，兼享屯馬綫及東鐵線之便利，另設巴士及小巴連接各區。項目鄰近即將開幕的全新大型港鐵商場，區內生活配套更臻完善。區內成熟發展亦衍生不少分支家庭對優質住宅具有一定需求。集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。
該地皮於本月16日截標，並接獲多達17份標書，反應理想。入標財團不乏大型地產商，當中包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)及長實集團(01113)等，不少為中小型發展商，如英皇國際(00163)、佳明集團控股(01271)、嘉華國際(00173)及遠東發展(00035)等。
是次截標土地面積約14,890方呎，若作商住發展，以最大商業樓面約56,582方呎計，可建總樓面最多約110,187方呎。假設作純住宅發展，最大樓面面積約89,341方呎，而項目須於2027年6月底前完成。以商住發展計算，市場估計該地皮每方呎樓面地價約6,500至9,000元，估值約7.16億至9.92億元。