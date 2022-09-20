沙田顯和里住宅地以逾7.86億元批予永泰地產

同時，永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒指，集團非常高興與萬科海外合作，成功投得是次地皮。發展項目位置優越，毗鄰顯徑及大圍雙鐵路站，兼享屯馬綫及東鐵線之便利，另設巴士及小巴連接各區。項目鄰近即將開幕的全新大型港鐵商場，區內生活配套更臻完善。區內成熟發展亦衍生不少分支家庭對優質住宅具有一定需求。集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。

是次截標土地面積約14,890方呎，若作商住發展，以最大商業樓面約56,582方呎計，可建總樓面最多約110,187方呎。假設作純住宅發展，最大樓面面積約89,341方呎，而項目須於2027年6月底前完成。以商住發展計算，市場估計該地皮每方呎樓面地價約6,500至9,000元，估值約7.16億至9.92億元。